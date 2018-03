Volkshilfe gratuliert FAIRTRADE zu 20 Jahren erfolgreicher Arbeit

Volkshilfe Präsident Weidenholzer "Eine gute Idee setzt sich durch und wirkt nachhaltig."

Wien (OTS) - Das FAIRTRADE-Gütesiegel hat die Einkaufsgewohnheiten der ÖsterreicherInnen verändert und Bewusstsein geschaffen für die Lebensbedingungen von Kleinbauern und -bäuerinnen in vielen Teilen der Welt. "Das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte, zu der wir anlässlich des 20. Geburtstags von FAIRTRADE sehr herzlich gratulieren. Die Volkshilfe ist eine der Mitgliedsorganisationen und unterstützt die Ziele der Organisation. In einem gemeinsamen Projekt mit afrikanischen Blumenproduzenten über drei Jahre hat die Volkshilfe Österreich auch ihr Wissen in der Entwicklungszusammenarbeit eingebracht."

Armut wird gemacht, vor allem durch unfairen internationalen Wettbewerb, der lokale Strukturen zerstört. Hier ist auch die Politik gefordert, für entsprechende Rahmenbedingungen zu sorgen und lokale Entwicklung zu ermöglichen. Doch In diesen zwanzig Jahren wurde gezeigt, "dass die Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Menschen in Afrika und anderen Teilen der Welt durch KonsumentInnen in Österreich nachhaltig verändert werden können. Durch den Kauf von einem von 750 Produkten mit dem FAIRTRADE-Gütesiegel werden nicht nur die Produktionsbedingungen in den Ländern verbessert, sondern oft auch Investitionen in die dringend benötigte Infrastruktur und das Sozial-und Bildungswesen initiiert.", so Weidenholzer, der sich auch beim Handel für die langjährige Unterstützung bedankt.

Durch die Allianz zwischen Handel und KonsumentInnen kann Armut nachhaltig bekämpft werden. Das ist die Erfolgsgeschichte von FAIRTRADE.

