BZÖ-Widmann: Ausverkauf unseres Wassers muss verhindert werden!

Wien (OTS) - "Über eine Million Menschen sind in Österreich armutsgefährdet, 320.000 Bürger können sich das Heizen nicht leisten. Trotzdem tun SPÖ und ÖVP nichts, um diese Missstände abzustellen. Es fehlen intelligente Konjunkturbelebungsmodelle, eine Steuersenkung und Maßnahmen in den Bereichen Bildung und Forschung", sagte BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann im Rahmen der Aktuellen Stunde EU im Parlament.

Widmann übte heftige Kritik an den EU-Plänen für einen Ausverkauf des heimischen Wassers. "Obwohl sämtliche Organisationen und Bürger gegen eine Trinkwasser-Privatisierung protestieren, sind SPÖ und ÖVP nach anfänglichem Widerstand umgefallen. ÖVP-Wirtschaftsminister Mitterlehner hat im EU-Rat im Dezember 2012 der Privatisierung der österreichischen Wassers zugestimmt. Rot und Schwarz wollen unser Trinkwasser an die Großkonzerne, Banken und Spekulanten verkaufen. In Portugal hat das zu einer 400 prozentigen Preiserhöhung geführt", warnte der BZÖ-Bündnissprecher.

"Das BZÖ wird heute in einem Dringlichen Antrag einbringen, in dem gefordert wird, dass die Bundesregierung auf europäischer Ebene jegliche Beschlüsse, die zu einer Liberalisierung der Wasserversorgung führen, abzulehnen hat. Ich appelliere an alle Parteien, den BZÖ-Antrag zu unterstützen. Der Ausverkauf unseres Wassers muss verhindert werden", so Widmann.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ