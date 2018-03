Bartenstein: Wettbewerbsfähige Mitgliedsstaaten wichtig für Österreichisches Wirtschaftswachstum

Staatszielbestimmung sichert Bedeutung der Ressource Wasser in Verfassung!

Wien, 30. Jänner 2013 (OTS/ÖVP-PK) - "Österreichs Wirtschaftswachstum liegt Dank seiner Wettbewerbsfähigkeit bereits das zwölfte Jahr in Folge besser als der Durchschnitt der Eurozone", sagte ÖVP-Abgeordnete Martin Bartenstein heute, Mittwoch, im Rahmen der aktuellen Europastunde des Nationalrats. Um die für Wirtschaftswachstum und damit für die nachhaltige Sicherung von Wohlstand und Arbeit notwendige Wettbewerbsfähigkeit auch für die Zukunft sicherzustellen, müsse der eingeschlagene Konsolidierungspfad der Staatsfinanzen weiter beschritten und die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft ständig an die neuen Herausforderungen angepasst werden. "Auch um unsere eigenen Exporte für die Zukunft zu sichern, müssen wir in Europa darauf drängen, dass unsere Partnerstaaten ihr Wirtschaftswachstum durch Schuldenreduktion bei gleichzeitiger Unternehmensförderung sichern", so Bartenstein weiter.

Zur Diskussion um die vermeintliche von der EU vorgegebene Privatisierung der österreichischen Wasserversorgung wandte sich Bartenstein gegen jeden Populismus und stellte klar, dass der EU-Richtlinien-Vorschlag lediglich Regeln für Verfahren zur öffentlichen Konzessionsvergabe und damit zum Beispiel auch für den Fall der Privatisierung der Wasserversorgung vorsehe. Eine solche Auslagerung hätten 92 Gemeinden in Österreich bereits durchgeführt. Es bleibe aber in der Entscheidungshoheit jeder einzelnen Gemeinde, ob sie eine derartige Privatisierung wolle. Hätte das von der unreflektiert agierenden Opposition geforderte Privatisierungsverbot zur Konsequenz, dass diese Gemeinden ihre Wasserversorgung wieder verstaatlichen müssten? "Die österreichische Volkspartei nimmt nicht an dieser Angstmache teil, unterstützt aber eine Staatszielbestimmung, die die Bedeutung der Ressource Wasser für Österreich unterstreicht", so Bartenstein, der abschließend festhielt, dass diese Diskussion nicht nur der Opposition gelegen komme, um vom Ergebnis der Volksbefragung der Wehrpflicht abzulenken. (Schluss)

