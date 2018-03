AK Tumpel zu EU-Eisenbahnpaket: Öffentlicher Verkehr gehört in öffentliche Hand

EU-Bahnpaket darf nicht kommen. VerliererInnen wäre vor allem der Nahverkehr und damit tausende von PendlerInnen in Bahn und Stadtverkehr

Wien (OTS) - Ein klares Nein zum EU-Eisenbahn-Paket kommt von der Arbeiterkammer. "Öffentlicher Verkehr gehört in die öffentliche Hand", sagt AK Präsident Herbert Tumpel. "Wenn alle Verkehrsdienstleistungen ausgeschrieben werden müssen, öffnet das Tür und Tor für die vollständige Privatisierung des Regionalverkehrs und zerstört die gut funktionierenden Verkehrsbetriebe der Städte. Verlierer wären die Nahverkehrskunden und -kundinnen, also tausende von Pendlern und Pendlerinnen in der Bahn und in den städtischen Verkehrsbetrieben", warnt Tumpel. Länder und Gemeinden verlieren ihren direkten Einfluss auf das öffentliche Verkehrsangebot und bleiben auf den nicht unbeträchtlichen Kosten für Ausschreibung und Verwaltung sitzen. Derzeit ist nur der internationale Bahnverkehr für den Wettbewerb offen. "Der Stadt- und Regionalverkehr ist in der öffentlichen Hand am besten aufgehoben", so Tumpel. Auch die im EU-Eisenbahnpaket vorgesehene Trennung von Infrastruktur und Eisenbahnbetrieb ist für Tumpel ein Unding: "Es wird das Bahnfahren teurer machen, wenn nicht eine gemeinsame Holding die Synergieeffekte zwischen Eisenbahnbetrieb und der Wartung und dem Bau von Gleisanlagen nutzen kann. Die Rechnung zahlen am Ende die Bahnkunden und -kundinnen, weil die Mehrkosten bei ihnen landen werden." Seit Jahren steigt die Zahl der EinpendlerInnen etwa nach Wien an. "Für sie brauchen wir ein starkes öffentliches Angebot im Umland und in der Stadt, wenn wir nicht wollen, dass künftig alle per Auto nach Wien pendeln. Das EU-Eisenbahnpaket darf nicht kommen", sagt Tumpel.

Die AK hat sich per Brief an die EU-Kommission in Brüssel gewandt, um gegen das geplante Paket zu protestieren. Sie weiß die Mehrzahl der ÖsterreicherInnen hinter sich. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Sora sagten rund 80 Prozent der Be-fragten, es sei "wichtig" oder "sehr wichtig", dass Busse und Bahnen im Eigentum des Staates bleiben.

Denn Mobilität muss leistbar bleiben. Die Ausgaben für Auto, Bus oder Bahnen machen im Schnitt 15 Prozent der Ausgaben eines österreichischen Haushalts aus. Und wer in urbanen Regionen mit ausgebautem Öffi-Netz lebt, kann günstiger unterwegs sein: Er zahlt im Schnitt 343 Euro pro Monat an Verkehrsausgaben. Wer in ländlichen Regionen mit weniger als 10.000 Einwohnern lebt muss monatlich um fast 160 Euro mehr zahlen, weil hier der Zugang zu Öffis weitgehend fehlt.

