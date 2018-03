Nationalrat - Cap: Europa muss Kampf für Wachstum und Beschäftigung zentral setzen

Wasser ist ein Menschenrecht - Wasserversorgung muss in öffentlicher Hand bleiben

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Klubobmann Josef Cap nutzte am Mittwoch seine Rede im Rahmen der Aktuellen Europastunde im Nationalrat zum Thema "Für ein Europa mit mehr Wachstum, Beschäftigung, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit" für eine Auseinandersetzung mit den neuesten Entwicklungen in der EU. Er thematisierte die Rede des britischen Premiers David Cameron und neoliberale Tendenzen in der Union sowie die Position Österreichs vor allem in Fragen der Wasserprivatisierung. Der SPÖ-Klubobmann erinnerte daran, dass sich Bundeskanzler Werner Faymann bereits zu einem Zeitpunkt für die Finanztransaktionssteuer eingesetzt hatte, als er damit noch "eine einsame Stimme" in Brüssel war. Nun gelte es den Kampf für Wachstum und Beschäftigung zentral zu setzen. Vor allem gelte es sich für die Beschäftigung von Jugendlichen einzusetzen. "Hier muss die EU vermehrt Schritte setzen und sich stärker engagieren", betonte Cap und verwies auf hohe Jugendarbeitslosigkeitsquoten beispielsweise in Ländern wie Spanien. ****

Mit der Rede Camerons habe eine grundsätzliche Diskussion zu dem Thema begonnen: "Was ist das künftige Modell Europas?" Hinter den Forderungen des britischen Premiers David Cameron ortete Cap ein neoliberales Konzept. "Cameron hat ein britisches Modell für eine britisch inspirierte Union präsentiert, das den Markt zentral setzt", erläuterte Cap. Dies könne aber nicht unser Konzept sein, "Europa muss sich auch sozialen und ökologischen Herausforderungen stellen. Wir brauchen in diesen Bereichen ein vertieftes Europa, Europa ist mehr als der Binnenmarkt." Die von Cameron konstatierte "Kluft zur Bevölkerung" gelte es zu thematisieren, betonte der SPÖ-Klubobmann. "Hier ist allerdings nicht der Markt die Lösung. Das hieße den Bock zum Gärtner machen. Wir brauchen klare Regelungen für die Finanzmärkte im Interesse der Realwirtschaft, wir brauchen soziale, ökologische und demokratische Standards in der EU."

Ausführlich nahm Cap auch zu der Diskussion zur Wasserprivatisierung Stellung. "Die Daseinsvorsorge muss eine öffentliche Aufgabe sein, daher müssen wir klar gegen Privatisierungspläne Position beziehen", forderte der SPÖ-Klubobmann. Leider gebe es hier nicht nur von Großbritannien eine neoliberale Grundposition. Auch Teile der EU-Kommission vertreten eine solche. In Österreich sei eine verfassungsrechtliche Verankerung der richtige Weg. "Wasser ist ein Menschenrecht, daher muss die Wasserversorgung in öffentlicher Hand bleiben. Ich hoffe, dass es eine klare Position im Hohen Haus gibt, wenn es um die Verteidigung des Wassers geht und klare Aussagen getroffen werden", so Cap, der in der Diskussion über den Schutz des heimischen Wassers nur einen Anfang sah, die sich in anderen Bereichen der Daseinsvorsorge fortsetzen werde. "Hier müssen wir eine klare Trennlinie ziehen: Bis hierher und nicht weiter", sagt Cap abschließend. (Schluss) sn/sas/mp

