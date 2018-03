Europastunde: BZÖ-Bucher: "Faymann als aktiver Geldversprecher unterwegs"

"Weitere EU-Wahnsinnstat ist die Privatisierung des österreichischen Wassers"

Wien (OTS) - Heftige Kritik an Bundeskanzler Faymann übte heute BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher im Rahmen der Aktuellen Europastunde im Parlament. "Faymanns letzte Auftritte in Brüssel und Straßburg haben den Anschein erweckt, als wäre er als aktiver Geldversprecher unterwegs, ohne dabei aber Rücksicht auf die Wünsche der Österreicher zu nehmen. Eigentlich hätte er sich in der EU lieber für den Schutz des heimischen Wassers einsetzen müssen", so Bucher weiter.

"Wo ist denn überdies die Gerechtigkeit und die Menschlichkeit bei der SPÖ geblieben? Weder in Griechenland noch in Spanien haben die Menschen etwas von Geldversprechen, die überdies zulasten der österreichischen Steuerzahler betrieben werden. Mit Solidarität und Gerechtigkeit hat dies alles nichts zu tun. Das ist aber das falsche Verständnis von Solidarität, die Faymann hier an den Tag legt. Der Kanzler ist eigentlich der oberste Lobbyist der Banken in Österreich und in der EU", merkte Bucher an.

"Diese Berufseuropäer haben nur ein Ziel, nämlich die Krise zu missbrauchen und einen europäischen sozialistischen Zentralstaat zu schmieden. Die nächsten Anschläge auf uns werden daher schon vorbereitet - eine europäische Sozial- und Arbeitslosenversicherung sind die nächsten Hirngespinste, die wir dann im Parlament diskutieren werden müssen", kündigte Bucher an.

"Eine weitere Wahnsinnstat ist die Privatisierung des österreichischen Wassers, die nun auf uns zukommt. Wenn wir nicht auf europäischer Ebene hier einen klaren Schlussstrich ziehen, dann wird die Privatisierung des Wassers weiter voranschreiten. Da können wir Verfassungsgesetze beschließen, soviel wir wollen - es ist immer das EU-Recht, das gegenüber dem nationalen Verfassungsrecht hat", merkte Bucher an und weiter: "Daher müssen wir in Brüssel und in Straßburg Einspruch gegen diese Privatisierung erheben".

