2012 - Erneutes Top-Jahr für die BMW Group in Österreich.

Wien (OTS) - BMW Motoren GmbH +++ Jahresproduktion zum 3. Mal in Folge über 1 Mio. Motoren +++ 3,4 Mrd. Euro Umsatz +++ Siege bei Nachhaltigkeitsaward TRIGOS Österreich, Engine of the Year Awards und oö. Landespreis für Innovation

BMW Austria GmbH +++ Zulassungen: Rekordwerte bei BMW und BMW Motorrad, zweitbestes Jahr bei MINI +++ BMW ist führender Allradanbieter im Premiumsegment +++ Umsatz-Rekord mit 770 Mio. Euro

