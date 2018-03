FPK-Darmann: Weiterer Finanzskandal im SPÖ-Umfeld?

SPÖ-Chef Kaiser im Erklärungsnotstand - SPÖ gerät immer mehr in Schieflage

Klagenfurt (OTS) - Im Zusammenhang mit dem bekannt gewordenen Finanzskandal rund um den Betriebsratsvorsitzenden des Roten Kreuzes und Kammerrat der Arbeiterkammer Kärnten stellt der freiheitliche Klubobmann Mag. Gernot Darmann die Frage in den Raum, ob dieser Skandal des aktiven SPÖ-Mitgliedes nur die Spitze eines weiteren SPÖ-Finanzskandal ist? "Es ist eine absolute Schande, wie hier Gelder veruntreut werden. Ich fordere sofortige Aufklärung im Sinne der Kärntnerinnen und Kärntner", betont Darmann.

Die Freiheitlichen erwarten sich die unverzügliche Klärung folgender Fragen:

- Seit wann war Rot-Kreuz-Präsident, Dr. Peter Ambrozy, informiert? - Wie viel von den Betriebsratsbeiträgen der über 500 Rot-Kreuz-Mitarbeiter in welchem Zeitraum wurden veruntreut und wer haftet für die Schäden?

- Stimmt es, dass der Skandal bereits über eine Woche den Verantwortungsträgern bekannt war und nichts unternommen worden ist? - Welche Funktionen hat der Betroffene in der SPÖ-Kärnten inne und welche Konsequenzen wird SPÖ-Chef Kaiser ziehen?

- Wie können es die Rot-Kreuz-Führung und die Spitze der Arbeiterkammer über einen langen Zeitraum dulden, dass ein Betriebsratsvorsitzender nebenbei Finanzgeschäfte mit Arbeitnehmern macht?

- Wie konnten die internen Kontrollmechanismen der Arbeiterkammer Kärnten derart versagen?

- Kann Arbeiterkammerpräsident Günther Goach ausschließen, dass es neben dieser Causa auch noch andere Ungereimtheiten gibt?

"Die beteiligten Herrschaften in den SPÖ-Organisationen kommen mit diesem Skandal wieder einmal schwer in Erklärungsnotstand", so Darmann. Es sei schon verwunderlich, dass wieder im SPÖ-Umfeld ein derartiger Skandal ans Tageslicht komme. "Mit dem Millionenpoker in Salzburg, Wien und Velden, Peter Kaisers Top-Team-Affäre, der Pleite der Kärntner Druckerei und dem ARBÖ-Skandal, zeigen die roten Genossen einmal mehr ihr Gespür für Finanzangelegenheiten", betont der freiheitliche Klubobmann.

"Überall wo es die SPÖ mit Geld zu tun bekommt, brennen intern anscheinend gleich mehrere "Sicherungen" durch. Die Kärntnerinnen und Kärntner können sich selbst ein Bild von der finanzpolitischen Schlagkraft von Peter Kaisers "Spekulationspartei" machen", schließt Darmann und ist schon gespannt, wie sich die SPÖ wohl diesmal erklärt.

(Schluss)

