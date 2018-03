WKÖ-Fachverband Schienenbahnen: Pläne der EU-Kommission zur Bahnliberalisierung brächten Kostenexplosion

Undifferenzierte Ausschreibungspflicht würde Milliardenkosten verursachen

Wien (OTS/PWK039) - Heute, Mittwoch, soll das sogenannte 4. Eisenbahnpaket der EU-Kommission präsentiert werden. Der Fachverband der Schienenbahnen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) warnt in diesem Zusammenhang vor undifferenzierten Liberalisierungsschritten, die der Wirtschaft durch hohe Kosten schaden und Kleinunternehmen in ihrer Existenz bedrohen würden. Fachverbandsobmann Thomas Scheiber:

"Österreichs Parlamentarier und Vertreter zum EU-Rat müssen der Kostenexplosion zur geplanten Bahnliberalisierung im 4. Eisenbahnpaket der EU-Kommission eine Absage erteilen".

Die Pläne der EU-Kommission zum 4. Eisenbahnpaket seien noch unausgegoren, kritisiert Scheiber. Laut einer europaweit durchgeführten Studie des europäischen Eisenbahndachverbandes CER würde alleine die Trennung von Infrastruktur und Absatz im Hauptnetz Mehrkosten von rund 6 Mrd. Euro verursachen. Kleine lokale Privatbahnbetreiber würden durch die zwingende teure Ausgliederung ins finanzielle Aus gedrängt.

Auf der anderen Seite haben die EU-Kommission bis dato nicht plausibel machen können, welche Vorteile der Fahrgast durch diese teuren Maßnahmen erwarten könne, so Scheiber. "Es ist zu befürchten, dass durch diese Maßnahmen nur der österreichische Steuerzahler zur Kasse gebeten wird, um rein theoretische und praxisferne Überlegungen der EU-Kommission zu finanzieren."

Auch die geplante verpflichtende Ausschreibung für alle Personenverkehrsdienste gewährleiste keine Verbesserungen für die Kunden. Alle guten Absichten, den öffentlichen Regionalverkehr auszubauen und einen brauchbaren Taktfahrplan - wie in der Schweiz -einzuführen, würden damit unmöglich gemacht. Dem Verkehrsministerium, den Verkehrsverbünden und Ländern würde die Wahlfreiheit zwischen Direktvergabe und Ausschreibungen genommen. Scheiber: "Eine generell zwingende Ausschreibung wird eine Ausdünnung des Bahnverkehrs in der Region zur Folge haben, womit wiederum der Bahnkunde Verlierer ist."

"Die weitere Trennung von Infrastruktur und Absatz sowie die undifferenzierte und generelle Ausschreibungspflicht für alle Bahnen führt zu Milliarden an Kosten, bringt keinerlei Nutzen für die Fahrgäste und bedroht nicht zuletzt die Existenz der kleinen Privatbahn-Betreiber", warnt der Fachverbandsobmann. (PM)

