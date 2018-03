FP-Frank kritisiert Mietzins-Erhöhungen aufgrund von energetischer Sanierung

Gebäudedokumentation und Monitoring des Energieverbrauchs notwendig

Wien (OTS/fpd) - Die energetische Sanierung alter Gebäude ist vielfach mit ein Grund, warum die Mieten - zumindest für Jahre -extrem erhöht werden müssen, um die anfallenden Sanierungskosten zu decken. Dies vor allem auch deshalb, weil einerseits oft durch jahrelange Versäumnisse auf diesem Gebiet sehr viele Reparaturarbeiten anfallen und andererseits die Mietzinsreserve nicht ausreichend Deckung bietet, sagt heute die Wohnbausprecherin der FPÖ-Wien, LAbg. Henriette Frank.

Dem Baureport des Parlaments von 2012 ist zu entnehmen, dass energetische Sanierung zur Reduktion von Energiekosten oft nicht zwingend erforderlich ist, sondern eine allgemein verständliche Gebäudedokumentation sowie die regelmäßige Evaluierung bzw. ein Monitoring des Energieverbrauchs beachtliche Erfolge in Bezug auf Energieeinsparung erbringen kann, hält Frank fest.

So konnten durch derartige Maßnahmen beispielsweise in landeseigenen Gebäuden des Landes Niedersachsen in Deutschland ohne bauliche oder energetische Investitionen bis zu 26 Prozent des vorhergehenden Energieverbrauchs eingespart werden, berichtet Frank.

Die Energiekosten machen hierzulande einen beträchtlichen Teil der Wohnkosten aus. Frank stellt daher im Zuge der heutigen Gemeinderatssitzung einen Beschlussantrag und fordert entsprechende Nutzerinnenschulungen, eine allgemein verständliche Gebäudedokumentation sowie die regelmäßige Evaluierung bzw. das Monitoring des Energieverbrauchs zu erstellen und in Jahresberichten vorzulegen, um ein Funktionieren von Gebäuden, insbesondere bei energetisch engagierten Haustechnikstandards, ohne großen finanziellen Aufwand, der den Mietern nach Sanierungen nicht selten das Doppelte, wenn nicht Dreifache an Mietzins abverlangt, zu erwirken. (Schluss) hn

