33. Wiener Gemeinderat (2)

Fragestunde

Wien (OTS) - Die vierte Anfrage stammte von GRin Mag. Dr. Barbara Kappel (FPÖ) und hatte ein "transparentes Haushaltsrecht" und etwaige Spekulationsgeschäfte zum Inhalt. Finanzstadträtin Mag. Renate Brauner (SPÖ) stellte fest, dass "keine übereilten Schritte" aufgrund der Vorkommnisse in Salzburg zu setzen seien. Sie halte es für eine "falsche Diskussion", das Buchhaltungssysteme mit Spekulationsgeschäften gleichgesetzt würden. Auch im jetzigen System seien Verbindlichkeiten, wie etwa Schweizer Franken Kredite verzeichnet. Derivate betreffe das nicht, die städtische Finanzverwaltung hätte aber auch keine Genehmigung solche abzuschließen. Für die Länder gebe es ein einheitliches Haushaltswesen, erklärte Brauner. Länder und Kommunen würden sich nicht gegen Reformen querlegen - ganz im Gegenteil. Eine Übernahme der Bundeshaushaltsreform sei allerdings nicht sinnvoll, da dort andere Vorraussetzungen vorliegen würden. Die Stadt veranlage "äußerst konservativ", so die Finanzstadträtin.

Die fünfte Anfrage stammte von GR Ernst Woller (SPÖ) und hatte eine Machbarkeitsstudie über die Errichtung eines Schwimmsportzentrums zum Inhalt. Sportstadtrat Christian Oxonitsch (SPÖ) erklärte, dass drei Standorte (Stadionbad, Therme Oberlaa, Seestadt Aspern) untersucht worden wären. Dabei seien auch mehrere Varianten (verschieden Wettkampfbecken, Sprungtürme, etc.) bedacht worden. Die Machbarkeit eines Schwimmsportzentrums sei laut einer Experten-Studie auf dem Gelände des Wiener Stadionbades am besten gegeben. Dabei werde die Variante für die Sparten Schwimmen, Wasserball und Synchronschwimmen empfohlen. Die Errichtungskosten würden bei etwa 12 Millionen Euro liegen. Es gehe auch um die größte Wirtschaftlichkeit bei der Errichtung (das Grundstück ist im Eigentum der Stadt Wien), die städtebaulichen Rahmenbedingungen sowie die Nachhaltigkeit des Standortes in Hinsicht auf spätere Erweiterungen beziehungsweise Etablierung weiterer sportlicher Angebote, unterstrich Oxonitsch. Da eine Sprungturmanlage im Stadionbad vorhanden sei, müsse keine weitere errichtet werden. Eine weitere Wettkampfstätte sei in Wien, laut der Studie, nicht erforderlich. Für die Umsetzung des Projekts "Schwimmsportzentrum" seien noch einige Fragen, etwa zur Finanzierung, zu klären. (forts.) cwk/hul

