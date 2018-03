FP-Mahdalik: Befragung Mariahilfer Straße darf keine Farce werden

Grundsatzentscheidung müssen Betroffene treffen

Wien (OTS/fpd) - Wenn Rot-Grün die Anrainer lediglich über kleine Details der geplanten Umgestaltung der Mariahilfer Straße befragen will, dann können sich Vassilkou, Blimlinger und Kaufmann diese teure Frotzelei getrost sparen, sagt der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik.

Die betroffene Bevölkerung muss in jedem Fall die Grundsatzentscheidung, ob eine FUZO eingerichtet werden soll oder nicht, treffen. Dies etwa hat FPÖ pro Mittelstand in einer Befragung von 200 Wirtschaftstreibenden auf Österreichs größter Einkaufsstraße getan, deren Ergebnisse am Freitag präsentiert werden. Dabei wurden unter anderem auch eine verbesserte Beleuchtung, die Grünphasenverlängerung für Fußgänger und die Führung eines City-Busses oder die Adaptierung der Ladezonenzeiten abgefragt.

So schaut direkte Demokratie aus, hält Mahdalik fest und fordert SPÖ und Grüne auf, die teure Alibibefragung zugunsten echter Bürgereinbindung zu stornieren. (Schluss)otni

