Weidenholzer: Hohes Datenschutzniveau bringt wirtschaftliche Vorteile

Umfrage im Auftrag von Microsoft bestätigt: Datenschutz wichtiger Faktor bei Auswahl der Online-Services

Wien (OTS/SK) - "Gute Datenschutzbestimmungen bringen auch den Unternehmen wirtschaftliche Vorteile. Wenn nun von Seiten der Industrie argumentiert wird, ein hohes Datenschutzniveau verteuere die Produkte, dann ist dies nicht mehr als ein Versuch, die öffentliche Meinung, die für einen besseren Datenschutz ist, zu unterlaufen", so der SPÖ-EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer am Mittwoch gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Im Auftrag von "Microsoft" hat das Meinungsforschungsinstitut IPSOS tausend US-Amerikaner zu ihrem Verhalten im Internet und ihrer Einstellung zum Datenschutz befragt, die Zahlen sprechen für sich, sagt Weidenholzer. So haben rund die Hälfte der Befragten in den USA das Gefühl, dass sie nur wenig oder gar keine Kontrolle über ihre Daten haben, gleichzeitig haben nur vier von zehn Personen angegeben, dass sie wissen, wie sie ihre Daten schützen können. "Und für ein Drittel der Verbraucher ist der Datenschutz ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der Online-Services, die sie verwenden. Würde also der Datenschutz im allgemeinen verbessert, würden die Bürgerinnen und Bürger noch mehr Online-Dienste in Anspruch nehmen", betont der Europaparlamentarier, Mitglied im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres.

"Ein höheres Datenschutzniveau kann also dazu beitragen, den Umsatz zu steigern, denn Vertrauen ist eine wichtige Basis von Geschäftsbeziehungen. Das gilt für die USA genauso wie für die EU. Es ist daher unumgänglich, das EU-Datenschutzpaket rasch zu beschließen und dafür Sorge zu tragen, dass die Vorschläge der Kommission nicht aufgeweicht werden", bemerkt Weidenholzer abschließend. (Schluss) ah/mp

