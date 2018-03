Probenbeginn für die ORF-"Dancing Stars"

Die ersten Tanzschritte von Angelika Ahrens, Katharina Gutensohn, Susanna Hirschler, Monika Salzer, Gerald Pichowetz und Rudi Roubinek

Wien (OTS) - Ein Mindestpensum von 50 Trainingsstunden müssen alle zwölf "Dancing Stars"-Paare bis zur ersten Show am 1. März absolvieren. Einige von ihnen haben auch schon damit begonnen, ihre ersten gemeinsamen Schritte aufs Parkett zu setzen: Fotos von den ersten Proben von Angelika Ahrens, Katharina Gutensohn, Susanna Hirschler, Monika Salzer, Gerald Pichowetz und Rudi Roubinek sind ab sofort unter presse.ORF.at abrufbar.

Für wen sich das harte Training lohnt, das entscheidet sich ab Freitag, dem 1. März 2013, wenn Mirjam Weichselbraun (zu Gast in "heute leben" morgen, Donnerstag, dem 31. Jänner, um 17.30 Uhr in ORF 2) und Klaus Eberhartinger um 20.15 Uhr die achte Staffel des ORF-eins-Tanzevents eröffnen. In insgesamt zwölf "Dancing Stars"-Shows versuchen die Paare, sowohl die Jury (Balázs Ekker, Nicole Burns-Hansen, Hannes Nedbal und Thomas Schäfer-Elmayer) als auch das Publikum von ihrem tänzerischen Können zu überzeugen.

Für folgende sechs Paare hat das Training bereits begonnen:

Angelika Ahrens tanzt mit Thomas Kraml: "Nach den ersten Proben geht es mir ausgezeichnet. Es ist aber beim Tanzen schon sehr viel mehr Denkarbeit mit dabei als erwartet - und nach einem vollen Arbeitstag mit 'Börsebericht' die Konzentration zu halten ist schon anstrengend. Das Schwierigste ist, beim Rhythmus auf die richtigen Schläge einzusetzen und die Rumba als erster Tanz ist eine spannende Herausforderung, aber wir arbeiten dran." Thomas Kraml weiter: "Ich glaube, dass wir ähnliche Vorstellungen vom Training haben. Für mich ist Tanzen mehr als eine Aneinanderreihung von Schrittkombinationen -insbesondere bei der Rumba - und genau daran arbeiten wir."

Katharina Gutensohn trainiert mit Christoph Santner: "Man stellt sich immer vor, dass man beim Tanzen einen gewissen Spielraum hat. Wie bei einem Abfahrtslauf, bei dem man sich zwar jede Welle einprägt, aber ob man dann einen oder drei Meter Abstand vom Tor hält, bleibt einem selbst überlassen. Hier ist das nicht so, da muss man ganz präzise sein. Beim ersten Training habe ich einfach versucht, Christophs Schritten zu folgen - und das hat einmal mehr und einmal weniger geklappt." Zufrieden zeigte sich Christoph Santner nach dem ersten Training: "Katharina ist sehr talentiert und wir haben schon was weitergebracht. Konditionell ist sie sehr gut drauf und sie hört auch die Musik und den Takt sehr gut."

Monika Salzer: "Am Anfang muss man erst einmal die Logik der Schritte erkennen - und bei mir ist da schon der erste Knopf aufgegangen. Für mich war das erste Training einfach traumhaft - endlich lerne ich tanzen! Florian ist sehr nett, zielorientiert, mit viel Ernst bei der Sache und lobt aber auch, wenn ich etwas gut gemacht habe." Und Florian Gschaider über seine Tanzpartnerin: "Monika ist hochmotiviert und sehr fleißig. Beim ersten Training habe ich sie auch schon ordentlich zum Schwitzen gebracht. Sie ist ein musikalischer Mensch -jetzt gilt es diese Musikalität aufs Tanzen umzulegen."

Gerald Pichowetz tanzt mit Roswitha Wieland: "Bis jetzt hat mir Roswitha vor allem beigebracht, wie man richtig geht. Und ich fühle mich dabei wie ein Baby bei den ersten Schritten. Das hat nämlich mit dem normalen Gehen gar nichts zu tun. Bisher macht es mir auf jeden Fall sehr großen Spaß und konditionell passt es auch." Roswitha Wieland über ihren Promipartner: "Ich bin mit dem ersten Training voll zufrieden. Gerald ist begabt und merkt sich die Schritte - es ist alles gut gelaufen."

Rudi Roubinek tanzt mit Babsi Koitz: "Man merkt, dass Babsi auch mit Kindern arbeitet. Sie erklärt mir alles, wie einem Fünfjährigen - und das ist auch gut so. Das heißt aber noch nicht, dass ich die Schritte auch behirne. Ich weiß aber, wo es hingehen soll." Und Babsi Koitz über ihren Promipartner: "Wir haben schon langsamen Walzer geübt und von der Haltung her macht Rudi das super. Ich denke, das wird schon gut passen und bin mir sicher, dass er ein guter Standardtänzer wird."

Susanna Hirschler tanzt mit Vadim Garbuzov: "Das erste Training war super, aber auch anstrengend. Ich glaube, ich bin eine recht brave Schülerin und bemühe mich sehr auch das umzusetzen, was man mir sagt." Über den Quickstepp: "Wir sind schon mittendrin, ich brauche kein Vorspiel - wir gehen gleich zur Sache", sagt Hirschler augenzwinkernd und auch Vadim Garbuzov ist mit seiner Tanzpartnerin zufrieden: "Wir haben gleich mit dem Quickstepp angefangen. Ich habe ihr versucht das Gefühl dafür zu geben, was Quickstepp ist, und ihr dann gleich die Choreographie gezeigt. Natürlich ist sie Anfängerin -sie kennt keine Schrittkombinationen, das muss sie alles noch lernen. Aber sie zeigt Temperament, hat viel Energie und hört die Musik - und wir haben sehr viel Spaß."

