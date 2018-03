Nationalrat - Kuzdas: Verzocken von Steuergeldern ist kein Kavaliersdelikt

Veranlagung in Niederösterreich intransparent und zum Nachteil des Landes durchgeführt

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Nationalratsabgeordnete Hubert Kuzdas hat heute, Mittwoch, im Parlament unterstrichen, dass das Verzocken von Steuergeldern kein Kavaliersdelikt darstelle und daher entsprechend bestraft gehöre. Gerade im Umgang mit anvertrauten Geldern ist besondere Vorsicht geboten und diese haben einige Beamte, Manager und Politiker vermissen lassen. Kuzdas forderte in seiner Rede zur Aktuellen Stunde daher "ein ordentliches Spekulationsverbot, dass keine Hintertüren offen lässt. Es sollen daher auch die Länder die Bundeshaushaltsregeln übernehmen." ****

Es gibt in letzter Zeit zahlreiche Spekulationsaffären. "Ich möchte mich einem Beispiel widmen, das der Rechnungshof sehr gut aufbereitet hat, nämlich Niederösterreich. Hier wurden 8,2 Milliarden Euro an Wohnbaugeldern an Banken im Gegenwert von 4,4 Milliarden Euro verkauft, in der Hoffnung am Ende mehr zu bekommen. Aber das ist gründlich schief gegangen", erklärte Kuzdas. Der Rechnungshof hat festgestellt, dass diese Veranlagungen intransparent und zum Nachteil des Landes durchgeführt wurden.

"Der Rechnungshofbericht zeigt auf, dass dem Land NÖ bereits ein Schaden von einer Milliarde Euro zugefügt wurde. Daher ist ein Spekulationsverbot für öffentliche Gelder dringend nötig", sagt Kuzdas. Dies ist auch im Hinblick darauf wichtig, dass in Niederösterreich heute noch weitere 700 Millionen Euro in Hedgefonds-Strukturen, Rohstoffdotierungen oder Ramschpapieren angelegt sind. (Schluss) mis/sn

