ÖH-Wahlen sollen vom 14. bis 16. Mai stattfinden

Karlheinz Töchterle schickt Verordnung mit Wahltermin in Begutachtung

Wien (OTS) - Die Wahlen zur Österreichischen Hochschülerschaft (ÖH) sollen heuer von 14. bis 16. Mai 2013 stattfinden. Diesen Termin sieht der Verordnungsentwurf von Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle vor, der nun versandt wurde und bis 11. Februar 2013 in Begutachtung ist.

Bei den alle zwei Jahre stattfindenden ÖH-Wahlen werden die Universitätsvertretungen an den 21 österreichischen Universitäten sowie die Studienvertretungen in den einzelnen Studienrichtungen gewählt. Studierende an Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen wählen ihre Vertretung zu einem anderen Zeitpunkt an der jeweiligen Einrichtung. Die Vertretungen an den Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen entsenden dann Mandatarinnen und Mandatare in die Bundesvertretung.

Nach 2011 haben sehbehinderte und blinde Studierende bereits zum zweiten Mal die Möglichkeit, ihr geheimes Wahlrecht auszuüben:

Mittels Wahlschablonen können sie an der Wahl teilnehmen, ohne eine Vertrauensperson einweihen zu müssen. Diese Maßnahme entspricht auch der UNO-Konvention zum Schutze behinderter Personen, die von Österreich ratifiziert wurde.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

Minoritenplatz 5, 1014 Wien

Pressesprecherin: Mag. Elisabeth Grabenweger

Tel.: +43 1 531 20-9014

elisabeth.grabenweger @ bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at