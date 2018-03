AVISO: Morgen, 10 Uhr, Cafe Prückel: Pressekonferenz "Jetzt-Zeichen-setzen"-Bündnis

Mahnwache und Lesung am 1. Februar: "Rechtsextremes Gedankengut nicht akzeptieren"

Wien (OTS) - Am Freitag, den 1. Februar veranstaltet die FPÖ den so genannten Akademikerball, der die klare personelle und inhaltliche Fortführung des rechtsextrem durchsetzten WKR Balls darstellt. Unter neuem Namen findet in der Hofburg abermals die Vernetzung von internationalen Größen der extremen Rechten statt. Darüber hinaus hat die FPÖ für denselben Abend auch eine Kundgebung auf dem Heldenplatz angemeldet. Wir wollen demgegenüber am Heldenplatz ein friedliches Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus setzen. Daher hält das Bündnis www.jetztzeichensetzen.at am 1. Februar ab 19 Uhr am Heldenplatz eine Mahnwache und eine Lesung ab. Zahlreiche KünstlerInnen, AutorInnen und JournalistInnen, darunter Serge Falck, Franzobel, Lydia Mischkulnig, Gerhard Ruiss, Vlademir Vertlib, Richard Schuberth, Judith Brandner, Alexia Weiss, uvm, werden Widerstandstexte und antirassistische Texte verlesen.

"Wir werden ein friedliches Zeichen setzen, dass wir Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus nicht in der Hofburg, nicht in Wien und auch sonst nirgendwo akzeptieren!", so VertreterInnen der Initiative.

Morgen wird aus diesem Anlass eine Pressekonferenz abgehalten.

Am Podium:

Wolfgang Moitzi, Sozialistische Jugend Österreich

Georg Prack, Wiener Grünen

Alexander Pollak, SOS Mitmensch

Lydia Mischkulnig, Schriftstellerin

Adalbert Wagner, Verein Gedenkdienst

Weitere TeilnehmerInnen der Lesung.

WANN: Donnerstag, 31. Jänner, 10 Uhr

WO: Café Prückel, Stubenring 24 (Luegerplatz), 1010 Wien

Mehr Informationen auf:

www.jetztzeichensetzen.at

Rückfragen & Kontakt:

Jetztzeichensetzen.at



Alexander Pollak (SOS Mitmensch)

0664 51 209 25



Matthias Punz (SJÖ)

0660 46 164 94