Aktuelle Kraftstoffpreise im ÖAMTC-Check

Opec-Ölpreis steigt erstmals über 110 Dollar - Spritpreise ziehen leicht an

Wien (OTS) - War bei den Spritpreisen in der vergangenen Woche noch eine leicht sinkende Tendenz zu beobachten, hat sich dieser Trend nun umgekehrt. Mit ein Grund dafür sind die steigenden Rohölpreise, die mit 110,15 Doller erstmals im heurigen Jahr die 110-Dollar-Marke übertreffen (2013 startete mit einem Ölpreis von 108,96 Dollar pro Barrel, bisheriger Jahrestiefststand war am 16. Jänner mit 107,75 Dollar). Durch den stärkeren Euro macht sich dieser Trend jedoch weniger stark bemerkbar und der Rohölpreis liegt wie zu Jahresbeginn bei rund 82 Euro pro Barrel.

Die Wochen-Durchschnittspreise stiegen sowohl für Diesel als auch für Super um jeweils 0,2 Cent pro Liter leicht an. Günstige Tankmöglichkeiten gibt es dennoch: Der Tiefstpreis für Diesel bleibt mit 1,294 Euro pro Liter an einzelnen Tankstellen weiterhin unter der 1,3-Euro-Marke, Super ist an den günstigsten Tankstellen um 1,334 Euro pro Liter zu haben. Für das kommende Wochenende und somit den Beginn der Semesterferien sind erfahrungsgemäß aber wieder steigende Tages-Durchschnittspreise zu erwarten.

Aufgrund der sich ständig verändernden Preise für Super und Diesel ist es für die Konsumenten nicht einfach, den Überblick zu behalten. Topaktuelle Preise findet man immer auf www.oeamtc.at/sprit. Auch alle Besitzer von iPhones und Android-Smartphones können sich die günstigsten Spritpreise mit der beliebten ÖAMTC-App jederzeit direkt auf das Handy holen. Die Preisentwicklung auf einen Blick gibt es unter www.oeamtc.at/tanken.

