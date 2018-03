FPÖ-Strache: Österreichische Interessen in Brüssel durchsetzen

Hände weg von unserem Wasser

Wien (OTS) - "Beim heutigen Thema der aktuellen Europastunde kann man fast glauben, dass die Bundesregierung eine Totalreform der EU plant. Mehr Wachstum, mehr Beschäftigung, mehr Gerechtigkeit und mehr Nachhaltigkeit. Das alles wird mit der heutigen EU der Konzerne, der mächtigen Banken- und Industrie-Lobbys nicht zu Wege bringen sein", sagte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache.

Statt im Büßergewand nach Brüssel pilgern und dort die Österreichischen Interessen am Altar der Vereinigten Staaten von Europa opfern, sei die Bundesregierung gut beraten, sich ein Beispiel am britische Premierminister David Cameron zu nehmen, der sich für die Interessen der eigenen Bevölkerung stark gemacht habe, so Strache.

"Ich würde mir so ein Selbstbewusstsein auch von Faymann und Spindelegger erwarten", betonte Strache. Die Aufgabe der Regierung sei nicht den Österreichern die Absurditäten Brüssels zu erklären, sondern sie müsse in Brüssel dafür eintreten, dass derartige Schnapsideen, wie der Ausverkauf unseres Wassers, erst gar nicht passieren, so Strache.

Strache erinnerte daran, dass die FPÖ bereits bei den EU-Beitrittsverhandlungen vor einem Ausverkauf unseres Wassers gewarnt habe. Damals sei der FPÖ Panikmache vorgeworfen worden. "Heute sehen wir, dass wir wieder einmal recht gehabt haben", so Strache. "Die EU Richtlinie betreffend Konzessionsvergaben ist ein entscheidender Griff nach unserem Wasser. Diesen Ausverkauf des eigenen Wassers müssen wir unter allen Umständen verhindern. Die österreichische Struktur in der Trinkwasserversorgung ist bewährt und wird im internationalen Vergleich auch bei allen Kosten-Nutzen Analysen als effizient eingestuft", so Strache.

Zusätzliche europäische Regelwerke seien daher nicht erforderlich, zudem müsse es jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union frei stehen, wie er seine Wasserversorgung organisiere. "Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein schützenswertes Gut", betonte Strache und forderte Faymann und Spindelegger auf sich in Brüssel auf die Hinterbeine zu stellen, um die Interessen Österreichs zu verteidigen!

