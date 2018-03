Wir gratulieren

Runde Geburtstage im Februar

Wien (PK) - Im Februar feiern folgende (ehemalige) MandatarInnen runde Geburtstage:

der ehemalige Abgeordnete Walter GRABHER-MEYER (F) - 70. Geburtstag am 2. Februar,

der ehemalige Präsident des Bundesrates Ing. Anton NIGL (V) - 85. Geburtstag am 3. Februar,

der Staatssekretär a.D. und ehemalige Abgeordnete Dr. Josef TAUS (V) - 80. Geburtstag am 8. Februar,

der Staatssekretär a.D. und ehemalige Abgeordnete Albin SCHOBER (S) -75. Geburtstag am 15. Februar,

der ehemalige Abgeordnete Dkfm. Dr. Otto KEIMEL (V) - 85. Geburtstag am 16. Februar,

der ehemalige Bundesrat Ökonomierat Alexander HAAS (V) - 80. Geburtstag am 22. Februar,

der ehemalige Abgeordnete Ing. Sieghard HASLER (S) - 75. Geburtstag am 24. Februar,

der Abgeordnete Rudolf PARNIGONI (S) - 65. Geburtstag am 26. Februar,

der ehemalige Abgeordnete DI Dr. Alexander GÖTZ (F) - 85. Geburtstag am 27. Februar,

der ehemalige Abgeordnete Ökonomierat Ing. Ernst SCHINDLBACHER (V) -75. Geburtstag am 28. Februar,

der ehemalige Abgeordnete Dr. Helmut SEEL (S) - 80. Geburtstag am 28. Februar.

WALTER GRABHER-MEYER 70

Der ehemalige FPÖ-Mandatar begeht am 2. Februar seinen 70. Geburtstag. Grabher-Meyer wurde 1943 geboren und absolvierte bis 1961 eine Buchdruckerlehre. In diesem Beruf war er auch tätig, ehe er eine eigene Stickereifirma gründete. Sein politischer Weg begann für ihn 1970 als Gemeinderat in Lustenau. 1979 zog er für die Freiheitliche Partei in den Nationalrat ein. Schon kurze Zeit später avancierte der gebürtige Vorarlberger unter Bundesobmann Norbert Steger schließlich zum Generalsekretär seiner Partei.

1983 war Grabher-Meyer einer der Initiatoren der "kleinen Koalition" zwischen SPÖ und FPÖ und wirkte ab diesem Zeitpunkt auch als stellvertretender Klubobmann seiner Fraktion im Parlament. Drei Jahre später konnte allerdings auch er die Abwahl Stegers als Bundesparteiobmann beim Innsbrucker Parteitag der FPÖ nicht verhindern, und konsequenter Weise trat er noch während des Parteitages aus der FPÖ aus. Seinen Weg führte Grabher-Meyer in der Wirtschaft fort, wo er zum erfolgreichen Unternehmer aufstieg.

JOSEF TAUS 80

Einen runden Geburtstag feiert auch der langjährige ÖVP-Bundesobmann Josef Taus. Er begeht am 8. Februar seinen 80. Geburtstag. Geboren 1933 in Wien, studierte Taus an der Hochschule für Welthandel und an der Universität Wien, bevor er nach seiner Promotion bei der "Wiener Zeitung" als Wirtschaftsredakteur arbeitete. 1966 wurde Taus von Bundeskanzler Klaus zum Staatssekretär im Bundesministerium für Verkehr und Verstaatlichte Unternehmungen ernannt. Anschließend wurde er Aufsichtsratsvorsitzender der ÖIAG, was er bis zu seinem Wechsel in den Nationalrat 1975 blieb.

Zu diesem Zeitpunkt war Taus bereits Bundesobmann der ÖVP, wobei ihm die Wahlniederlage 1975 gegen Kreisky nicht angelastet werden konnte, da er überaus kurzfristig als Spitzenkandidat hatte einspringen müssen, nachdem sein Vorgänger Karl Schleinzer mitten im Wahlkampf bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. 1979 scheiterte er jedoch abermals an Kreisky, wobei vor allem sein Abschneiden bei den TV-Duellen gegen den Langzeitkanzler legendär wurde. Taus zog die Konsequenzen aus der Niederlage und gab die Parteiführung an Alois Mock ab.

Taus gehörte noch bis 1991 dem Nationalrat an, wo er zu den profiliertesten Wirtschaftspolitikern zählte.

ALBIN SCHOBER 75

Der ehemalige Staatssekretär feiert am 15. Februar seinen 75. Geburtstag. Geboren wurde Schober 1938 in St. Stefan im Lavanttal. Nach der Pflichtschule besuchte er die Handelsschule, ehe er eine landwirtschaftliche Ausbildung absolvierte, um sodann 1962 den elterlichen Hof zu übernehmen und als Landwirt tätig zu sein.

Seine erste politische Funktion bekleidete Schober von 1966 bis 1977 als Kammerrat der Kammer für Land- und Forstwirtschaft für Kärnten. Ab 1980 wirkte er als Bundesvorsitzender des Arbeitsbauernbundes der SPÖ. Bereits davor wurde der gebürtigen Kärntner 1976 unter Bundeskanzler Bruno Kreisky in das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft geholt, wo er sieben Jahre als Staatssekretär tätig war. Danach zog Schober 1983 für weitere drei Jahre in den Nationalrat ein. (Schluss) jan

