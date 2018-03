"dok.film" am 3. Februar: "Erik(a) - Der Mann, der Weltmeisterin wurde"

Kurt Mayers einfühlsames Porträt einer einzigartigen Sportkarriere

Wien (OTS) - Kurz bevor Österreich bei der Ski-WM in Schladming antritt, um seinem Ruf als Top-Skination gerecht zu werden, blickt der "dok.film" am Sonntag, dem 3. Februar 2013, auf ein faszinierendes Kapitel älterer rot-weiß-roter Sportgeschichte zurück. In seinem einfühlsamen Dokumentarfilm "Erik(a) - Der Mann, der Weltmeisterin wurde" - zu sehen um 23.05 Uhr in ORF 2 - beleuchtet Regisseur Kurt Mayer eine außergewöhnliche Lebensgeschichte sowie eine wohl einzigartige Sportkarriere. 1966 geriet ganz Österreich in Ekstase, als das 18-jährige Bauernmädchen Erika Schinegger im fernen Chile den Weltmeistertitel in der Abfahrt holte. Was damals nur Schinegger irgendwie ahnte, erwies sich kurz darauf als Tatsache und schockte die Sportwelt: Das Naturtalent aus einem kleinen Dorf in Kärnten war in Wirklichkeit ein junger Mann. Als das Internationale Olympische Komitee Geschlechtskontrollen einführte, brach für Schinegger die Welt zusammen. In einem Akt auch heute noch unglaublich anmutender Courage ließ Schinegger operativ sein Geschlecht "richtigstellen", wie er es nennt, und begann im Alter von 20 Jahren neu: als Erik.

Erik fuhr weiterhin Skirennen, ehe er (die ehemalige Weltmeisterin) vom Österreichischen Skiverband unter dem Vorwand, der Medienrummel sei zu groß, kaltgestellt wurde. Heute spricht Erik Schinegger, ein höchst erfolgreicher Skischulbesitzer und Gastronom, offen und eloquent von seinen Erlebnissen. Weit weniger souverän zeigen sich ehemalige Skifunktionäre, der damalige Teamarzt und Journalisten, die ebenso zu Wort kommen wie die Frauen in Schineggers Leben: seine Mutter, seine Ex- und seine Ehefrau und seine Tochter. Seine Jugendfreunde und -freundinnen erinnern sich an die gemeinsamen Tage der Kindheit und der Pubertät, und es kommt zu höchst emotionalen Begegnungen mit früheren Teamkolleginnen und -kollegen. So entsteht das komplexe, nicht unumstrittene Bild eines außergewöhnlichen Menschen, der sein Schicksal auf eine Weise in die Hand genommen hat, die Respekt und Bewunderung abverlangt.

