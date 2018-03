FPÖ-Mölzer: Rettungspaket für Zypern ist in Wirklichkeit Banken-Rettungspaket

Zypern zeigt Notwendigkeit für weitere Verschärfung der EU-Bankenaufsicht - Einzelne Mitglieder sollen Eurozone verlassen können

Wien (OTS) - Die Diskussion über die Milliardenhilfe für Zypern bestätige einmal mehr, dass es sich bei den Rettungspaketen für die Pleitestaaten in der Eurozone eigentlich um Rettungspakete für Banken handle. "Wenn von den insgesamt 17,5 Milliarden Euro, die Zypern braucht, zehn Milliarden Euro an die schwer angeschlagenen Banken des Inselstaates gehen sollen, dann spricht das eine klare Sprache. Die Gewinne der Finanzindustrie sollen privatisiert, die Verluste hingegen auf die Allgemeinheit, also die Steuerzahler, abgewälzt werden", kritisierte Mölzer.

Der Fall zeige zudem, so der freiheitliche EU-Mandatar, dass die Regeln für die europäische Bankenaufsicht verschärft werden müssten. "Insbesondere ist eine klare Trennung des traditionellen Bankgeschäfts vom sogenannten Investmentbanking unbedingt erforderlich. Letzteres besteht aus risikoreichen Spekulationen, und wenn diese schiefgehen, dann ist es nur mehr eine Frage der Zeit, bis ein an sich wirtschaftlich gesundes Finanzinstitut am Rande der Pleite steht und mit öffentlichen Geldern aufgefangen werden muss", betonte Mölzer.

Weiters wies der freiheitliche Europaabgeordnete darauf hin, dass die finanziellen Schwierigkeiten Zyperns einmal mehr die Notwendigkeit für eine grundlegende Reform der Eurozone verdeutlichten. "Die Frage ist nicht, ob Zypern für die Eurozone systemrelevant ist oder nicht. Vielmehr wichtiger wäre es, dass einzelne Mitglieder der Eurozone, die die Teilnahmevoraussetzungen nicht erfüllen können oder wollen, aus der Währungsunion ausscheiden können. Wenn diese Möglichkeit nicht endlich geschaffen wird, dann werden die Euro-Pleiteländer für die EU-Nettozahler zu einem Fass ohne Boden", schloss Mölzer.

