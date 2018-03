WKÖ-Vize RfW-BO Amann: Ein echtes "Fachkräftepaket" sieht anders aus!

"Das "Fachkräftepaket" löst das Grundproblem nicht: Kürzungen bei der betrieblichen Lehre und die verfehlte Bildungspolitik von SPÖVP forcieren den Rückgang bei betrieblichen Lehrlingen."

Wien (OTS) - "Arbeitnehmern bzw. Erwerbslosen Weiterbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen zu ermöglichen, ist zwar immer begrüßenswert, ein echtes "Fachkräftepaket" sieht aber anders aus: Es müsste vor allem eine gezielte und effektive Lehrlingsförderung beinhalten. Davon ist aber weit und breit nichts zu sehen", kritisiert WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann in Zusammenhang mit dem "Fachkräftepaket" der Regierung. Amann fordert erneut einen Blum Bonus neu, Konzepte zur besseren Ausbildungsfähigkeit der Pflichtschulabgänger sowie Maßnahmen für ein besseres Image der Lehre und für mehr Wissen über deren vielfältige Möglichkeiten.

Die im "Fachkräftepaket" enthaltenen Maßnahmen wie das Fachkräftestipendium würden das Grundproblem jedenfalls "außen vor" lassen: "Die Zahl der Lehrlinge in Betrieben ging 2009 und 2010 jeweils um rund 4.000 zurück, 2011 um rund 2.000 und zwar auf 118.590. Forciert wird diese Entwicklung durch die verfehlte SPÖVP-Bildungspolitik und die massiven Kürzungen bei der betrieblichen Lehre", so Amann. Gleichzeitig würden die staatlich gelenkten überbetrieblichen Lehrausbildungsstätten (ÜLAs) mit rund 230 Millionen Euro Steuergeld jährlich "gepusht". Ein betrieblicher Lehrling koste 5.605 Euro pro Jahr, rund die Hälfte davon würden die Unternehmen über den "Pleitefonds" selbst zahlen. Ein ÜLA-Platz koste über 17.000 Euro pro Jahr. "ÜLAs bieten aber keine praxisnahe Ausbildung und keine echten Perspektiven für die Jugendlichen, sie "schönen" vor allem die Zahlen bei der Jugendarbeitslosigkeit - und das für reichlich Steuergeld", so Amann.

Grundsätzlich beschränke sich die Regierung im Bereich Fachkräfteausbildung vor allem auf "Reparaturmaßnahmen". Man müsse das Problem aber von der Wurzel her anpacken. "Wir brauchen erstens ein klares Konzept zur besseren Ausbildungsfähigkeit der Pflichtschulabsolventen, hier sind Länder, Sozialpartner und Regierung gefordert. Zusätzlich muss das Image der Lehre gestärkt werden. Ein Pflichtfach Berufsorientierung in der siebenten Schulstufe soll den jungen Leuten das nötige Wissen über die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und Chancen am Arbeitsmarkt vermitteln. Und drittens braucht es die Einführung eines Blum Bonus neu und die Umschichtung der Mittel von den ÜLAs zu den Betrieben -dorthin, wo tatsächlich praxisnahe Ausbildung stattfindet" so Amann.

