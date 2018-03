Neue soziale Funktionen der mobilen Plattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5

Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) - Im Januar 2013 veroffentlichte die MetaQuotes Software Corp. aktualisierte Versionen der mobilen Handelsplattformen MetaTrader 4 iPhone

und MetaTrader

5 iPhone. Die wesentliche Besonderheit dieser neuen Versionen ist die Moglichkeit, mit anderen Handlern ueber den internen Chat sicher zu kommunizieren. Fuer MetaQuotes Software bedeutet dies einen weiteren Meilenstein in der Kampagne zum Ausbau der sozialen Funktionen ihrer Softwareprodukte.

Die neue Chat-Funktion fuer MetaTraders Mobilversionen ist bereits zu einem bewahrten Kommunikationsmittel zwischen Handlern geworden und stellt eine attraktive Alternative zu gebuehrenpflichtigen SMS-Nachrichten dar. Dank des Einsatzes von MetaQuotes ID

- einer einzigartigen und

zufallig generierten Kennung - ist die Kommunikation im Chat absolut sicher. Jeder Nutzer erhalt seine MetaQuotes ID automatisch bei Installation der Mobilversion des Terminals. Somit ist es moglich, Handler zu identifizieren, ohne deren personliche Daten pruefen zu muessen.

Da ausschliesslich MetaQuotes IDs verwendet werden und die personlichen Daten der Handler niemals preisgegeben werden, handelt es sich um ein sicheres System fuer Nutzer.

Zudem gehoren eine sofortige UEbermittlung und kostenlose Nachrichten zu den Chat-Vorteilen von MetaTrader fuer iOS. Wichtig ist jedoch vor allem, dass Nutzer nicht an ihre Telefonnummern gebunden sind, da sie ihre MetaQuotes IDs auf allen Geraten verwenden konnen.

Auch Broker werden in Kuerze neue Funktionen erhalten, die ihnen eine sichere Kommunikation mit den Handlern ermoglichen werden. Sie werden in der Lage sein, unter Verwendung von Push-Benachrichtigungen Service-Nachrichten an die Mobilgerate ihrer Kunden zu versenden. Dies wird jedoch nur moglich sein, wenn der Handler seine MetaQuotes ID in seinem Profil auf der Website des Brokers bzw. bei der Registrierung von Handelskonten angibt. Andernfalls wird der Handler keine Nachrichten vom Broker erhalten.

"Wir haben bereits einen bequemen und sicheren Chat fuer Handler eingerichtet. Auch Broker werden in Kuerze ein zuverlassiges Tool fuer die UEbermittlung von Nachrichten an ihre Kunden erhalten", so Gaies Chreis, COO der MetaQuotes Software Corp. "Der Ausbau der sozialen Funktionen unserer Programme hat gerade erst begonnen. Wir haben vor, diese kuenftig um zusatzliche Aspekte sozialer Netzwerke zu erweitern. Die Grundprinzipien des modernen Handels wandeln sich im Moment vor unseren Augen. Es geht nicht nur um Kaufen/Verkaufen und Analysen, sondern um ein komplettes Okosystem an Dienstleistungen. Ein Paradebeispiel hierfuer ist unsere MQL5.community, ein leistungsstarker Hauptumschlagplatz fuer Handler und Entwickler, die ihre Losungen anbieten. Ein Forum, Abonnements von Handelssignalen, der App-Store MQL5 Market, der Jobs Service fuer das Einreichen und Ausfuehren von Entwicklungsauftragen, die Automated Trading Championship oder die Code Base Library - hier finden Handler der verschiedensten Qualifikationsstufen alles, was sie brauchen.

