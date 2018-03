Fekter: Zocken auf Steuerkosten wird in Zukunft untersagt

Finanzministerin in der Aktuellen Stunde des Nationalrats zum Spekulationsverbot

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Ab sofort darf es keine Spekulation mit Steuergeld mehr geben. Mit dem gestern von der Regierung beschlossenen Paket, das dem Hohen Haus zugeleitet ist, müssen sich alle, die dem Sektor Staat zugerechnet werden können - also auch die ausgelagerten Einheiten und Firmen im Besitz der öffentlichen Hand -an ein Spekulationsverbot halten. Es sind in Zukunft alle vermeidbaren Risiken bei der Finanzierung mit öffentlichen Geldern auszuschließen. Es darf kein Risiko in Kauf genommen werden, nur damit man sich ein Körberlgeld macht, sagte heute, Mittwoch, Finanzministerin Dr. Maria Fekter bei der Aktuellen Stunde im Nationalrat. Das Paket besteht aus einer Staatszielbestimmung in der Verfassung, einer Vereinbarung mit den Ländern, Gemeinden und Städten sowie einem Bundesfinanzierungsgesetz.

Was schon seit Jahren für den Bund Standard ist, soll in Zukunft auch für die Länder, Gemeinden und Städte gelten. Derivate - also Finanzprodukte, die Absicherungszwecken dienen -, dürfen nur mehr für die Absicherung des Grundgeschäftes eingesetzt werden und nicht mehr nur zum Zocken. "Das wollen wir mit einer Verfassungsmehrheit festhalten und absichern. Niemand wird sich dann in Zukunft ausnehmen können; die Regelungen sind allgemein gültig", zeigte sich Fekter hinsichtlich einer Verfassungsmehrheit zuversichtlich.

Herzstück des Gesamtpakets sei eine Vereinbarung zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Städten über die Finanzgebarung. So seien konkrete Inhalte, Verbote und Grundsätze festgelegt und es soll auch mehr Transparenz geben. Jene Gremien, die die Entscheidungen treffen, sollen kontinuierlich berichtet bekommen, wie die getätigten Transaktionen stattzufinden haben. Zu den Grundsätzen gehöre zudem eine bessere Planbarkeit, hob Fekter einen vorausschauenden Finanzierungsplan hervor. Notwendig sei in diesem Zusammenhang auch die Einführung eines Vier- oder Mehraugenprinzips.

Verboten werde die Aufnahme von Fremdwährungskrediten. Das Hohe Haus habe bereits vor Jahren Fremdwährungskredite für private Häuslbauer untersagt. Und was für den privaten Häuslbauer gelte, müsse auch für den Staat gelten. "Zocken auf Steuerkosten wird in Zukunft untersagt", so Fekter.

Im Falle eines Verstoßes seien 15 Prozent des regelwidrig eingesetzten Geldes an die anderen Vertragspartner zu zahlen. Schiedsgremium soll das Koordinationskomitee sein, das sich schon beim Stabilitätspakt bewährt habe.

"Das Spekulationsverbot und die Berichtspflichten gelten für den gesamten Sektor Staat. Auf Bundesebene werden wir die Richtlinien der Bundesfinanzierungsagentur in ein Bundesfinanzierungsgesetz gießen. Geld vom Bund gibt es in Zukunft nur mehr bei strenger Einhaltung der Auflagen. Hochrisikogeschäfte, die den Steuerzahler a la longue in die Pflicht nehmen, soll es nicht mehr geben."

Hinsichtlich der Vereinheitlichung der Rechnungslegungsvorschriften und Haushaltsregelungen sei man in den Gesprächen "auf gutem Weg mit den Ländern". Mehrere Länder hätten sich für ähnliche Regelungen bereit erklärt, damit die Haushalte besser vergleichbar werden. Auch dies sei ein Ziel in einem absehbaren Zeitraum, für das sie sich einsetze, schloss die Finanzministerin.

