Nationalrat - Krainer: Bundespaket zum Spekulationsverbot gute Lösung

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer zeigte sich heute, Mittwoch, im Nationalrat zuversichtlich, ein gutes und richtiges Maßnahmenpaket gegen Spekulation mit öffentlichen Geldern beschließen zu können. "Das Spekulationsverbot für alle Gebietskörperschaften ist der richtige Schritt", ist der SPÖ-Finanzsprecher überzeugt. Mit den vorliegenden Verfassungsbestimmungen sowie den vereinheitlichten Richtlinien könne in Zukunft für den sicheren Umgang mit öffentlichem Geld gesorgt werden. ****

Krainer wies allerdings auf deutliche Unterschiede zwischen den bekannten Spekulationsfällen hin. Salzburg unterscheide sich durch drei Dinge: "Die Salzburger Landesregierung hat eine offene und schnelle Aufklärung in die Wege geleitet, dort haben Politikerinnen und Politiker Verantwortung übernommen und es sind noch keine Verluste entstanden", erklärte Krainer. Von den Spekulationen in Niederösterreich könne man das nicht behaupten: Dort sei eine Milliarde Euro bereits für immer verloren, politische Konsequenzen gebe es keine. "Ich bin mir sicher, dass die Wählerinnen und Wähler das berücksichtigen werden. Wer die Interessen der Partei vor die Interessen des Landes stellt, bekommt am Wahltag die Rechnung. Jene, die aufklären, werden Erfolg haben", ist Krainer überzeugt. (Schluss) ah/em/mp

