"Eco" am 31. Jänner: Das Salzburger Finanzmysterium

Wien (OTS) - Angelika Ahrens präsentiert in "Eco" am Donnerstag, dem 31. Jänner 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Das Salzburger Finanzmysterium: Wie es wirklich um die Verluste steht

Anfangs fehlten 340 Millionen Euro, nunmehr sollen die Salzburger Finanzspekulationen mit 70 Millionen Euro im Plus stehen; dann entschuldigte sich die Landeshauptfrau mit Tränen in den Augen bei den Bürgerinnen und Bürgern für das Finanzmissmanagement einer einzigen Vertragsbediensteten. Jetzt steht im Raum, dass alle führenden Beamtinnen und Beamten und alle politischen Parteien in die seltsamen Geldgeschäfte der Landesregierung eingeweiht waren. "Eco" versucht zu klären, was wirklich los ist in der Mozartstadt. Wie risikoreich sind die Spekulationsgeschäfte - allein 430 Millionen Euro sind in Fremdwährungskrediten mit der türkischen Lira veranlagt? Wie aussagekräftig ist die "Barwertanalyse", die die Anlagegeschäfte der Landesregierung im Moment im Plus sieht? Wie stichhaltig ist der Vorwurf, dass die Referatsleiterin Monika Rathgeber tatsächlich im Alleingang für die Veranlagung von 1,3 Milliarden Euro verantwortlich zeichnete? Eine Reportage über das "Salzburger Finanzmysterium", bei dem nur eines ganz sicher feststeht: Es wurde und wird mit Steuergeld gezockt, mehr noch, um den Einsatz erhöhen zu können, wurden sogar zusätzliche Schulden bei der Bundesfinanzierungsagentur aufgenommen.

Energiesparen: Unternehmen testen neue Methoden

Am Donnerstag findet in Wien die Konferenz der "R20" statt. Das ist eine Initiative des früheren Gouverneurs Arnold Schwarzenegger, die sich weltweit für eine CO2-arme, klimaschonende, wirtschaftliche Entwicklung einsetzt. "Eco" zeigt Beispiele, wie Unternehmen ihren CO2-Verbrauch reduzieren. Billa etwa hat vergangenes Jahr die 500. energieeffiziente Filiale eröffnet und zeigt damit, dass es möglich ist, mehr als 50 Prozent Energie gegenüber einer herkömmlichen Filiale zu sparen. Phillips präsentiert eine neuartige LED-Beleuchtung, die weniger Energie verbraucht. Auf der Wiener Donauinsel wurden bereits 1.200 Kugelleuchten installiert. "Eco" rechnet nach, ob sich diese Investitionen amortisieren und bringt eine Übersicht über die dafür geschaffenen, neuartigen Finanzierungsmodelle.

Wirtschaft im 3/4-Takt: Ballsaison als Millionengeschäft

So kurz die heurige Ballsaison auch ist, sie dürfte rekordverdächtig ausfallen. Trotz Krise erwartet die Wirtschaftskammer Wien Einnahmen in der Höhe von 120 Millionen Euro. Knapp 500.000 Ballgäste stürmen die Ballsäle und sind - trotz Krise - offenbar entschlossen mehr auszugeben als in den Jahren davor: im Schnitt 245 Euro pro Kopf und Ballnacht. Das freut die Wirtschaft, denn die Walzerseligkeit lässt nicht nur die Kasse der Ballveranstalter klingeln, sondern ist mitten in der toten Saison nach Weihnachten und Silvester eine willkommene Einnahmequelle für viele Branchen. Gastronomen, Friseure, Tanzschulen, Frack- und Kostümverleihe, Reinigungen oder Floristen und viele mehr profitieren. Und die heimische Wirtschaftsprominenz nützt die Nobelbälle vom Jäger- bis zum Opernball, um Gäste zu beeindrucken sowie neben Walzer und Gemütlichkeit das eine oder andere Geschäft einzufädeln.

