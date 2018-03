FVMI: Kraftstoffverbrauch sinkt kontinuierlich

Rückgang bei Benzin um 4,3% und bei Diesel um 1,1%

Wien (OTS) - Wien. Im vergangenen Jahr betrug der Verbrauch von Benzin und Diesel in Österreich knapp 7,7 Millionen Tonnen. Umgerechnet in Liter waren dies 9,3 Milliarden Liter Kraftstoff, die sich auf etwa 2,2 Milliarden Liter Benzin und rund 7,1 Milliarden Liter Diesel aufteilten. 2011 waren es noch 9,5 und 2010 an die 9,7 Milliarden Liter. Bei beiden Produktgruppen ergibt die Markteinschätzung des FVMI im Vergleich zum Vorjahr für 2012 einen Rückgang: bei Benzin um -4,3% und bei Diesel um -1,1%. Der Verkauf von Heizöl Extraleicht (HEL) ging um 3,6% zurück. Diese aktuellen Annahmen bestätigen den seit Jahren rückläufigen Mineralölverbrauch insbesondere bei Benzin und Heizöl. Der Gesamtmarkt für Mineralölprodukte sank 2012 in Summe um etwa 2%. Zu beachten ist, dass sich das Minus im Wesentlichen in der zweiten Jahreshälfte ergeben hat.

Trotz einer vergleichsweise guten wirtschaftlichen Entwicklung ging der Kraftstoffverbrauch (inkl. Biokraftstoffanteil) im abgelaufenen Jahr spürbar zurück. Beim Absatz von Ottokraftstoff hat sich der rückläufige Trend der vergangenen Jahre auch 2012 fortgesetzt. Wurden vor zehn Jahren noch 2,2 Millionen Tonnen Benzin am österreichischen Markt abgesetzt, waren es 2012 nur mehr 1,68 Millionen Tonnen. Auch bei Diesel ist der Jahresverbrauch mit 6 Millionen Tonnen unter das Niveau von 2008, dem Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise, gesunken. "Ein Grund für den geringeren Verbrauch ist die immer bessere Effizienz moderner PKW-Motoren, sowie das bewusstere Nutzungs- und Fahrverhalten vieler Autofahrer.", so Dr. Christoph Capek, Geschäftsführer des Fachverbands der Mineralölindustrie (FVMI).

Effizienzsteigerung durch moderne Öl-Brennwerttechnik

Der Absatz an Heizöl Extra Leicht (HEL) ist im Vorjahr um 3,6% auf 1,125.000 Tonnen (knapp über 1,4 Milliarden Liter)zurückgegangen. "Das hat vor allem zwei Gründe. Einerseits sinkt die Zahl der mit Heizöl Extra Leicht beheizten Haushalte. Andererseits nimmt die Zahl effizienter Öl-Brennwertgeräte ständig zu. So sorgen diese modernen Geräte in den Haushalten für eine Verbrauchsreduktion von bis zu 40%.", meint Capek.

Im Gegensatz zu den gestiegenen Verbräuchen in den Jahren zuvor ist 2012 der Verbrauch von Flugturbinenkraftstofff gegenüber 2011 um 2,3% auf 690.000 Tonnen gesunken.

Über den FVMI

Der Fachverband der Mineralölindustrie (FVMI) ist eine bundesweite Fachorganisation im Bereich der Wirtschaftskammer Österreich und als gesetzliche Interessenvertretung Bindeglied zwischen Wirtschaft und Öffentlichkeit. Mitglieder sind österreichische Unternehmen, die Rohöl aufsuchen und fördern (upstream), in Pipelines transportieren (midstream) und in eigenen oder konzernverbundenen Raffinerien verarbeiten sowie Mineralölprodukte vertreiben (downstream).

