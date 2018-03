AMS: 2012 gab es mehr Arbeitslose, gleichzeitig Rekordbeschäftigung

Trotz Anstieg der Arbeislosigkeit behält Österreich mit 4,3 Prozent 2012 die niedrigste Arbeitslosenquote in Europa

Wien (OTS) - Die geringe wirtschaftliche Dynamik hat sich 2012 auch auf den österreichischen Arbeitsmarkt merkbar ausgewirkt. Im Jahresschnitt waren insgesamt 260.643 Personen arbeitslos, um 13.941 oder 5,7 Prozent mehr als 2011. Gleichzeitig waren durchschnittlich 66.602 (+3.371/+5,3%) Personen in Schulungen des AMS. Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren Männer (plus 9.260 oder 6,7 %) stärker als Frauen (plus 4.681 oder 4,4 %) betroffen. Die Arbeitslosenquote nach nationaler Berechnung stieg auf 7,0 Prozent (2011: 6,7 Prozent). Zum Vergleich: Im Krisenjahr 2009 wies Österreich eine Registerarbeitslosenquote von 7,2% auf. Vom Anstieg der Arbeitslosigkeit waren die unternehmensnahen Dienstleistungen (hier vor allem Zeitarbeit) am stärksten betroffen (45.567/+4.354/+10,6%). Regional betrachtet stieg die Arbeitslosigkeit am stärksten in den Bundesländern mit hohem Industrieanteil (Steiermark: plus 2.687 bzw. +8,3 % und Oberösterreich: plus 2.015 bzw. +7,5 %).

"Auch wenn wir in diesen Tagen international wegen unserer vergleichsweise sehr guten Situation vielfach bewundert werden, haben wir leider für österreichische Verhältnisse doch eine hohe Arbeitslosigkeit aufzuweisen. Trotz des - leider auch für 2013 erwarteten Anstiegs der Arbeitslosigkeit - wird Österreich aber mit einer Quote von aktuell 4,5 Prozent (2012: 4,3%) seinen Spitzenplatz als Land mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit in der EU behalten. Die Arbeitslosenquote im Schnitt der EU-27 lag zuletzt deutlich über der 10-Prozent-Marke", betonte Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice Österreich.

Parallel dazu kletterte die Zahl der Beschäftigten in Österreich auf einen neuen Rekordwert. 2012 gab es insgesamt 3.465.454 unselbständig Beschäftigte, um 43.706 oder 1,3 % mehr als noch 2011. Den stärksten Zuwachs gab es in der Sachgüterproduktion (plus 9.721 oder 1,7 % auf 583.285) und in der öffentlichen Verwaltung (plus 10.840 oder 2 % auf 540.810). Auch im Fremdenverkehr (plus 7.056 oder 3,8 auf 191.606) und im Handel (plus 7.045 oder 1,4 auf 525.227) nahm die Beschäftigung deutlich zu. Nach Alter betrachtet stieg die Beschäftigung am stärksten bei Menschen über 45. Mit einem Plus von 47.188 Personen gab es 2012 den höchsten Beschäftigungszuwachs dieser Altersgruppe der letzten vier Jahre.

