Becker: Neues EU-Uni-Ranking soll Studienentscheidung erleichtern

"U-Multirank" berücksichtigt auch Qualität der Lehre und Kooperationen mit der Wirtschaft

Brüssel, 30. Jänner 2013 (OTS) "Viele alte Uni-Rankings sind auf einem Auge blind. Jetzt könnte das endlich anders werden. Das neue Uni-Ranking der EU ist ein modernes und umfassendes System,

das allen Aspekten der Hochschulbildung gerecht werden soll und

eine Objektivierung der Studienentscheidungen bringen kann", so Heinz K. Becker, Bildungssprecher der ÖVP im EU-Parlament zum neuen Uni-Ranking "U-Multirank". Das Ranking wird aus Mitteln der europäischen Programme für Lebenslanges Lernen finanziert. Das heute von der irischen Ratspräsidentschaft der EU in Dublin vorgestellte Ranking soll Kriterien bewerten, die von herkömmlichen Rankings nicht berücksichtigt werden, wie Qualität der Lehre und des Lernumfelds, internationale Ausrichtung, das Abschneiden beim Wissenstransfer, Kooperation mit Unternehmen sowie regionales Engagement. ****

"U-Multirank fokussiert nicht wie andere Rankings allein auf

die Reputation der Forschung, sondern versucht mit einem breiten Spektrum an Leistungsindikatoren ein realistischeres Bild zu vermitteln", erklärt Becker.

Das Ranking soll gleichzeitig ein "Mapping" sein, bei dem die Nutzer die Kriterien nach persönlichen Prioritäten gewichten können. "Wenn ein Maturant beispielsweise Physik in einem spanischsprachigen Land auf einer Universität mit starker internationaler Ausrichtung studieren will, kann er sich mit dem neuen Instrument ganz leicht ein individuelles Ranking erstellen", so Becker. Wie viele österreichische Hochschuleinrichtungen zukünftig daran teilnehmen werden, ist noch nicht endgültig entschieden. "U-Multirank ist nicht nur ein innovatives Tool für Studierende, sondern auch eine wertvolle Unterstützung für Universitäten, um die Qualität und Wettbewerbsfähigkeit ihres Angebots objektiv weiterzuentwickeln", so Becker abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Heinz K. Becker MEP, Tel.: +32-2-284-5288,

heinzk.becker@ep.europa.eu

Anna Meusburger M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-493-183297,

anna.meusburger@ep.europa.eu