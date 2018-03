Karas: Heeresreform europäisieren

EU-Parlamentsvizepräsident plädiert für stärkere Zusammenarbeit bei der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik

Brüssel, 30. Jänner 2013 (OTS) "Österreich muss

endlich klären, welche Aufgaben und Ziele ein Heer im 21. Jahrhundert in der EU erfüllen soll. Die Debatte darüber

haben wir vor der Volksbefragung versäumt", so der

Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Othmar Karas,

heute in einem Gastkommentar in der Tageszeitung Der

Standard. "Fragestellung, Motiv und Zeitpunkt der

Volksbefragung waren falsch", so Karas. Über die Frage,

welche Rolle Österreich in der europäischen

Sicherheitspolitik spielen wolle, habe es "weder eine

tiefgreifende gesellschaftliche Debatte noch direkte

Mitbestimmung" gegeben. ****

Karas plädiert für eine viel stärkere Zusammenarbeit

in der EU bei der Außen-, Sicherheits- und

Verteidigungspolitik. "Alle Armeen in Europa haben drei

Probleme: ein Kostenproblem, ein Personalproblem und ein Effizienzproblem", so der EU-Parlamentarier. Diese

Herausforderungen nicht gemeinsam anzugehen, "wäre

engstirnig, ineffizient und nicht zielorientiert", betont

Karas. Über die Sachzwänge hinaus sei es eine Frage der Verantwortung, Österreich stärker zu einem Teil der

europäischen Sicherheitspolitik zu machen. "Die

sogenannte Neutralität ist nicht nur kein

sicherheitspolitisches Konzept für das 21. Jahrhundert

mehr. Sie entspricht auch weder dem Geist der EU noch dem

Buchstaben des Lissabon-Vertrages", so Karas in der

heutigen Ausgabe des Standards.

Angesichts des Friedensnobelpreises für Österreich

und seine Nachbarländer stellt Karas die Frage "Gegen wen verteidigen wir uns da eigentlich?" Diese Frage müsse in

der Heeresreformdebatte dringend geklärt werden. Zu Verteidigungsminister Darabos merkt Karas an, dieser

sollte sich am ehemaligen ÖVP-Unterrichtsminister Theodor Piffl-PerÄević ein Beispiel nehmen, der zurücktrat,

nachdem er durch ein Volksbegehren desavouiert worden

war.

Vollständiger Text des Gastkommentars von Othmar

Karas: http://derstandard.at/1358305066217/Weit-mehr-als-klassische-Verteidigung

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Othmar Karas, MEP, Tel.: +32-2-284-5627,

othmar.karas@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-

384784, daniel.koster @ ep.europa.eu