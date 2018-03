FPÖ-Strache: Spekulation ist rot, schwarz und grün

Wien (OTS) - "Spekulation in Österreich erinnert an einen Roulette-Tisch, auf dem nur die Farben rot, schwarz und grün vorkommen", sagte der freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache bei der heutigen "Aktuellen Stunde" im Parlament. Denn es seien die rot, schwarz und grün-regierten Bundesländer, die sich mit Spekulationsverlusten und windigen Veranlagungen herumschlagen müssten.

Begonnen habe der Finanzskandal in der Casino-Stadt Salzburg. "Zuerst wollte niemand davon wissen, dass überhaupt spekuliert wurde. Dann waren plötzlich 460 Millionen Euro futsch. Dann ist man drauf gekommen, dass auch die ÖVP ihre schwarzen Finger mit im Spiel hat. Und jetzt ist man 'Ratlos' in Salzburg: Landesrat zurückgetreten, Hofrat gefeuert und Rathgeber entlassen", so Strache. "Hier ist guter Rat im wahrsten Sinne des Wortes teuer. Teuer vor allem für die Salzburger Bevölkerung die diese Ratlosigkeit in Finanzgeschäften der Landesregierung ausbaden kann", so Strache.

Aber auch in anderen Bundesländern schaue es nicht viel besser aus, erinnerte Strache an die unsäglichen Cross-Border-Leasing-Geschäfte mit denen die Wiener SPÖ angefangen habe und bei denen die grüne Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou Mitverantwortung trage, denn es sei die Wiener U-Bahn, die jetzt einem amerikanischen Investmentfonds gehöre. Ebenso habe die Wiener SPÖ rund 1,5 Milliarden Euro über die AVZ-Stiftung versenkt.

Vergessen dürfe man natürlich auch nicht auf den Schuldenkaiser der Republik - ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll, der über eine Milliarde Euro verspekuliert haben soll, so Strache. So sei Niederösterreichisches Wohnbaugeld in Spekulationsgeschäfte in Irland und Luxemburg gesteckt wurden.

All diese Zockergeschäfte müssen schleunigst beendet werden, forderte Strache. "Es wird die Nagelprobe für diese Bundesregierung sein, ob es ihr ernst ist mit einem Spekulationsverbot, oder ob sie nur einen weiteren billigen Wahlkampfgag daraus machen will. Die FPÖ ist jedenfalls an konstruktiven Gesprächen im Interesse der Bürger interessiert, wird aber auf keinerlei Kuhhandel eingehen und auch keinerlei Aufweichungen und Schlupflöcher zulassen", so Strache.

