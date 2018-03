FP-Nepp: "Deutsch vor Schule" wieder nur ein SPÖ-Ankündigungsschmäh

Stadtrat Oxonitsch erteilt vernünftigem Vorstoß von Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl Abfuhr

Wien (OTS/fpd) - So medienwirksam hat Susanne Brandsteidl angekündigt, dass künftig Kinder bevor sie in die Schule kommen über ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen verfügen müssen, um das ohnedies schon niedrige Bildungsniveau an den Wiener Schulen nicht noch weiter zu drücken. "Stadtrat Oxonitsch hat aber heute im Rahmen der Gemeinderatssitzung betont, dass die Schuleinschreibung weiter gehandhabt wird wie bisher", ärgert sich Wiens FPÖ-Gemeinderat Dominik Nepp, "es bleibt also alles gleich schlecht. Die SPÖ-Bildungspolitik, wenn man sie überhaupt als solche bezeichnen kann, sorgt dafür, dass das Niveau an den Schulen unfassbar rasch abstürzt. Dagegen ist Baumgartner bei seinem legendären Sprung in der Luft ja fast gestanden." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798