Jetzt zum Wien Energie Halbmarathon anmelden

Wien (OTS) - Exakt 21.097 Meter lang ist die Distanz beim Wien Energie Halbmarathon, der am 17. März 2013 bereits zum 14. Mal über die Bühne gehen wird. Als erste große Sportveranstaltung des Jahres mit rund 3.500 Teilnehmern ist er die ideale Vorbereitung auf den Vienna City Marathon, der einen Monat später stattfinden wird. Halbmarathon-Anmeldungen sind ab sofort möglich, online:

Die vom Donauzentrum und entlang der Oberen Alten Donau führende Strecke ist nicht nur landschaftlich attraktiv, sondern spornt auch zu Bestzeiten an. 2006 stellte der Kenianer Charles Ngolepus mit 1:01:07 Stunden den beachtlichen Streckenrekord auf und legte damit eines der besten in Österreich jemals gelaufenen Halbmarathon-Ergebnisse hin. Der Sieger 2012 heißt Petr Pechek mit einer Zeit von 1:06:31 bei den Herren, bei den Damen gewann im Vorjahr die Schweizerin Céline Hauer mit einer Zeit von 1:14:59.

Mehr als nur ein Halbmarathon: ein Sportfest für die ganze Familie Die Laufveranstaltung ist gleichzeitig der Startschuss zu den Wien Energie Sportwochen. Es ist eine Einladung an alle, die dem Winterspeck den Kampf ansagen und fit in den Frühlings starten wollen. Organisator Gerhard Seidl: "Die Distanz von knapp 21,1 Kilometern ist auch für Laufeinsteiger eine gute Möglichkeit, ihr sportliches Können auf einer der schönsten Laufstrecken des Landes unter Beweis zu stellen."

Zusätzlich zum Wien Energie Halbmarathon gibt es noch folgende Bewerbe: Staffel Halbmarathon, Raiffeisen Fun Run, Wiener Bezirksblatt Nordic Walking, Hervis Junior Run, Kids Run und Mini Run. Die jungen SportlerInnen treten in unterschiedlichen und auf das Alter zugeschnittenen Distanzen beim Kids Run gegeneinander an. Ebenfalls am Start sind Nordic Walker, die eine Distanz von 6,8 Kilometern zurücklegen werden. Wer gerne im Team läuft, kann beim Staffel-Halbmarathon gemeinsam mit zwei weiteren LäuferInnen als Staffel antreten, die sich die Distanz teilt. Eine etwas kürzere Distanz von nur 6,8 Kilometern gilt es beim Raiffeisen Fun Run zu bewältigen. Abseits der Rennstrecke wartet auf die TeilnehmerInnen, das Publikum und die Fans ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Die Anmeldung zum Wien Energie Halbmarathon ist ab sofort online unter www.halbmarathon.at möglich.

Fakten

Wien Energie Halbmarathon

Datum: Sonntag, 17. März 2013

Uhrzeit: erster Start ab 10.00 Uhr

Ort: Donauzentrum

Adresse: 1220 Wien, Wagramer Straße 79

Website: http://www.halbmarathon.at

Über Wien Energie

Wien Energie ist der größte regionale Energieanbieter Österreichs. Das Unternehmen versorgt mehr als zwei Millionen Menschen, rund 230.000 Gewerbeanlagen, industrielle Anlagen und öffentliche Gebäude sowie rund 4.500 landwirtschaftliche Betriebe in Wien, Niederösterreich und Burgenland nachhaltig mit Strom, Erdgas und Wärme. Die Strom- und Wärmeproduktion stammt zunehmend aus erneuerbarer Energie. Informationen zum Unternehmen finden Sie online unter www.wienenergie.at

