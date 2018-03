Concordia Sozialprojekte: 22 Jahre Zukunft für Straßenkinder in Rumänien

31. Jänner: "Tag der Straßenkinder"

Wien (OTS) - Wenn am 31. Jänner der "Tag der Straßenkinder" begangen wird, dann ist es für den Verein "Concordia Sozialprojekte" auch ein Tag für Pater Georg Sporschill und "seine" Kinder. Er kämpft seit 22 Jahren für eine Zukunft für Straßenkinder in Osteuropa.

Pater Georg Sporschill ist durch seinen Einsatz zum "Vater aller Straßenkinder" in Rumänien geworden. Mit Hilfe vieler Freiwilliger aus Österreich und aktiver Hilfe von Sozialpädagogen konnte der Verein bereits hunderte Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, ein neues Leben zu beginnen.

Mit Streetwork setzt man dort an, wo die Not am größten ist und wo sich sonst niemand hin zu gehen wagt. In einem eigenen Sozialzentrum können die häufig traumatisierten und verängstigten Kinder und Jugendlichen zur Ruhe kommen. Mit einem speziellen Ausbildungsprogramm begleitet Concordia derzeit 49 Jugendliche in eine Berufsausbildung, bis hin zur Selbständigkeit. Den Jugendlichen stehen unter anderem fünf Lehrberufe - Bäcker, Tischler, Gärtner, Koch/Kellner und landwirtschaftliche Hilfskraft - zur Wahl. Die anerkannten Abschlüsse bieten gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt und einen Weg zurück in die Gesellschaft.

Seit kurzem hat der Verein mit Ulla Konrad, einer Psychologin, einen eigenen sozialpädagogischen Vorstand. Konrad: "Wir begegnen den Kindern auf Augenhöhe und lernen jeden Tag voneinander. "

Das Modell von Concordia funktioniert: seit 2003 versorgt der Verein in Moldawien alte und verlassene Menschen, und ist seit 2008 in Bulgarien unter der Aufbauarbeit von Pater Markus Inama für Jugendliche im Einsatz. Weiterführende Informationen zu Projekten von Concordia sind auf http://www.concordia.or.at/ abrufbar.

Spendenkonto:

Raiffeisenbank Wien, KtoNr. 7.034.499, BLZ 32000, IBAN:

AT663200000007034499, BIC:RLNWATWW

