Martin Kopsa und James Evans verstärken das Team der CATRO Wien

International tätige Personalberatung weitet Mediaservice aus

Wien (OTS) - CATRO Personalberatung und Media GmbH, ein international tätiges Unternehmen, verstärkt sein Wiener Team: Seit Jänner 2013 ist Martin Kopsa (35) als Agenturleiter in dem Unternehmen tätig, James Evans (37) erweitert das Team als neuer Medienberater.

MMag. Martin Kopsa, MBA bringt mehrjährige Erfahrung in der Anzeigenberatung und Verkauf mit. Zuletzt war Martin Kopsa mehrere Jahre als Verkaufsleiter im HR-Stellenmarkt tätig und verfügt über fundierte Kenntnisse im Bereich der Personalsuche.

Martin Kopsa über seine neue Tätigkeit:

"Optimale Beratung und Betreuung bedeuten für mich maßgeschneiderte Lösungen nach den Wünschen der KundInnen zu erstellen und fundiertes Know-how mit Hands-on Mentalität zu verknüpfen."

James Evans, neuer Mediaberater bei CATRO Wien, verfügt über langjährige Erfahrung in der Online-Anzeigenberatung und im Verkauf. Bei StepStone Österreich GmbH war Evans als Account Manager für die Online Stellensuche und weitere online Dienstleistungen verantwortlich.

Zuvor war Evans als Sales Representative im Bereich der Werbe- und Onlinestellenanzeigen im Jobs & Karriere Team von Willhaben tätig. "Ich setze im KundInnenkontakt und in der Beratung auf Individualität, denn jeder Mensch ist einzigartig. In meiner täglichen Arbeit folge ich dem Credo der Ehrlichkeit, dem Zuhören und dem Verstehen - das macht für mich Erfolg aus", so Evans.

CATRO Personalberatung und Media GmbH versteht sich als Partner für PersonalistInnen und potenzielle KandidatInnen, die auf der Suche nach neuen Herausforderungen sind. Die Kernkompetenzen liegen in der Personalberatung, Managementdiagnostik, Personalentwicklung und dem Mediaservice. CATRO Personalberatung und Media ist österreichweit mit mehreren Standorten aber auch international in den Ländern Slowakei, Ungarn, Slowenien und Bulgarien mit eigenen CATRO Niederlassungen vertreten.

Bildmaterial zu James Evans (Copyright: CATRO Personalberatung und Media GmbH):

http://newsletter.dieberater.com/download_berater/doc_jamesevans.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sabrina Kienast

Tel: +43 1 532 45 45-1123

E-Mail: s.kienast @ catro.com

www.catro.com