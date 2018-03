Citybike Wien - Rekordjahr 2012

Wien (OTS) - Eine beeindruckende Jahresbilanz bestätigt das Erfolgsprojekt Citybike Wien - 2012 wurden in der Bundeshauptstadt rund eine dreiviertel Million Fahrten mit den beliebten Citybikes verzeichnet. Dieser Rekord ist das Ergebnis eines wachsenden Angebotes an Entlehn-Stationen.

Insgesamt zehn zusätzliche Stationen wurden im vergangenen Jahr in das bestehende Netz von Citybike Wien integriert. Neben einer Verdichtung im dritten und neunten Bezirk wurde der Ausbau im vierten Bezirk bis zum Hauptbahnhof vorangetrieben. Das Angebot Citybike Wien wurde somit 2012 von der Bevölkerung wieder rege angenommen und beschert dem Betreiber Gewista eine neue Rekordnutzung.

"Das Jahr 2012 setzt für Citybike Wien definitiv neue Maßstäbe und die Rekordzahlen werden zur Messlatte für die kommenden Saisonen", bilanziert KR Karl Javurek die Ergebnisse. Mit den zehn neu eröffneten Standorten konnte eine Angebotserweiterung von 18 Prozent erreicht werden - aktuell umfasst das Citybike Wien-Netz damit 102 Stationen mit insgesamt 2.471 Boxen und 1.200 Fahrrädern.

Hans-Erich Dechant, Head of Citybike Wien, freut sich, dass so viele Menschen für ihre alltäglichen Wege auf das Citybike zurückgegriffen haben:

"Neben rund einer dreiviertel Million Fahrten, die die Wiener 2012 mit dem Citybike gefahren sind, wurden in Summe über 2.3 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das ist ein neuer Rekord."

Nicht nur die Anzahl der Fahrten konnte im Vergleich zum Jahr 2011 um 25% gesteigert werden, auch die Zahl der neu angemeldeten Nutzer lässt aufhorchen.

Der Endstand 2012 weist 401.000 angemeldete Citybike-Nutzer aus, das sind 23% mehr als im Jahr davor. Die Statistiken zeigen Spitzen in den Pendlerzeiten am frühen Morgen und in den Abendstunden, aber auch in der Nacht wird das Citybike gerne genutzt.

Wien wird 2013 zur Hauptstadt des Radfahrens

Die "VELO-CITY", die weltweit größte internationale Konferenz zum Thema Radfahren, findet heuer erstmals in Wien statt. Vom 11. bis zum 14. Juni, steht das Wiener Rathaus mit 1.500 internationalen Teilnehmern ganz im Zeichen des Radfahrens. Die Gewista, als Pionier in Sachen Bike-Sharing-Systeme, wird sowohl im Rathaus im Zuge der Expertenkonferenz, als auch am Rathausplatz bei der "Radarena" präsent sein.

