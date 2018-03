Österreichischer Tierschutzverein unterstützt Initiative zur Abschaffung der Hundesteuer

Wien (OTS) - Die Anfang der Woche gestartete Initiative zur Abschaffung der Hundesteuer der Tierfreunde Österreich wird vom Österreichischen Tierschutzverein begrüßt und auf voller Linie unterstützt. "Seit vielen Jahren tragen Hundehalter diesbezüglich Beschwerden an uns heran", so Janina Koster vom Österreichischen Tierschutzverein. Für sie ist es ein Skandal, dass in unserer kalten und hektischen Welt viele Pensionisten, für die der Hund der einzige Sozialkontakt ist, sich diesen "Luxus" nicht mehr leisten können. "Menschliches Elend ist jedoch nur die eine Seite", so Koster weiter. "Viele Tierhalter werden durch die eklatanten Erhöhungen der Hundesteuer dazu gezwungen, ihre Tiere abzugeben. Diese landen dann z.B. auf unseren 'Assisi-Höfen' oder in Tierheimen". Auch dränge die hohe finanzielle Belastung viele Hundehalter in die Illegalität, sodass der Hund nicht gemeldet und registriert werde.

Der positive Effekt von Hunden auf die Entwicklung von Kindern und auch im Büro (wenn alle Mitarbeiter einverstanden sind), sei längst erwiesen und daher seien Hunde für die Gesellschaft wichtig und ihre Halter sollten nicht mit Steuern bestraft werden.

"Insgesamt wäre die Abschaffung der Hundesteuer ein großer Fortschritt in Österreich", so Koster abschließend, die Hundehalter dazu auffordert, die Petition unter www.stoppt-die-hundesteuer.at zu unterzeichnen.

