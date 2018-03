FP-Mahdalik: Schneeräumung passt - Olympia kann kommen!

Wien für Sommerspiele bestens gerüstet

Wien (OTS) - In der heutigen Fragestunde konnte Bürgermeister Häupl die letzten Zweifler an der Sinnhaftigkeit einer Olympia-Bewerbung Wiens eines Besseren belehren, freut sich FPÖ-Gemeinderat Toni Mahdalik. Nachdem die Schneeräumung in den vergangenen Tagen hervorragend funktioniert hat, ist unsere Stadt - wir haben es geahnt - für die Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2028 bestens gerüstet. Wenn die städtischen Bäder für die Sommersaison 2013 auch noch alle Schwimmbecken dicht bekommen, kann sich Wien also guten Gewissens für die Olympischen Winterspiele 2030 bewerben. Die Volksbefragung dazu wird voraussichtlich kurz vor der Wien-Wahl im Jahr 2015 stattfinden, kündigt Mahdalik an. (Schluss)otni

