Open the Doors!

Keine Übersiedlung ohne Lösung

Wien (OTS) - Die Flüchtlinge in der Votivkirche äußerten sich kritisch gegenüber der Behauptung von Kardinal Schönborn, die protestierenden Refugees würden von ihren UnterstützerInnen missbraucht. Khan Adalat kontert auf facebook: "Wir sind keine Kinder, niemand missbraucht uns für ihre Zwecke oder Nutzen. (...) Wir finden uns selbst und mit Hilfe unserer UnterstützerInnen zurecht. [We are not child. no body use us by own purpose own benefits.(...) we can arrange everything by own self and the help of our supporter.http://on.fb.me/XQvTqD ]" Mit den momentanen Zugangsbeschränkungen zur Kirche sei es jedoch immer schwieriger, lebensnotwendige Unterstützung tagtäglich zu gewährleisten.

Deshalb fordern die Refugeeaktivisten, dass die Tore der Kirche unter Tags offen und nachts geschlossen bleiben. Mir Jahangir Awan sagt: "Unsere UnterstützerInnen kochen zweimal täglich für uns, waschen unsere Kleidung, besorgen uns Handys und Computer, organisieren Deutschunterricht, verbringen die kalten Nächte hier mit uns, sammeln Spenden, bringen uns zum Zahnarzt, unterstützen uns emotional, vermitteln Pressekontakte usw. [Our supporters cook food for us twice a day, wash our clothes, help us find mobile telephones and computers, teach us german, stay here in the church with us during cold night, raise funding, take us to dentist, give emotional support, share our word with press and so on. The Caritas has to make sure the church stays safe place and help relieve some burden of supporters.]"

Die Aktivisten sind nach wie vor gesprächsbereit: "aber wir werden die Votivkirche nicht verlassen solange es keine Lösung gibt [but we want solution in votive church and dont want to change place without solution]." (Khan Adalat) Der vom Kardinal öffentlich als "ordentliches Quartier" bezeichnete Keller ohne Fenster mit einer Dusche und zwei Toiletten ist kein menschenwürdiges Angebot.

Eine Unterstützerin bezog Stellung gegen die Instrumentalisierungsvorwürfe in einem offenen Brief an Kardinal Schönborn: http://refugeecampvienna.noblogs.org/?p=5300

