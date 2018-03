Immobilienpreise in Schladming auf Rekordniveau

Teurer Wohnraum als Nebeneffekt der Ski-WM

Wien (OTS/IMMOBILIEN.NET) - In den vergangenen Monaten wurde in Schladming viel für die anstehenden alpinen Winterspiele gebaut. Hotels, Infrastruktur, Parkplätze aber auch Wohnraum brachten einen Modernisierungsschub in den weststeirischen Wintersportort. Dieser schlägt nun auch auf den Immobilienmarkt durch. Wie eine Marktanalyse von IMMOBILIEN.NET zeigt, gab es in den vergangenen 12 Monaten starke Preisanstiege bei Wohnraumimmobilien. Verglichen wurden die Preise für Wohnungen und Häuser in den Jahren von Beginn 2011 bis Ende 2012. Eigentumswohnungen kosten mittlerweile im Schnitt mehr als 3.500 Euro pro Quadratmeter. Das entspricht einem Anstieg von knapp 18 Prozent.

Auch bei den Häusern gab es einen Anstieg weit über dem Bundeslandtrend. Mit einer Preissteigerung von 7 Prozent entwickelt sich Schladming konträr zur restlichen Steiermark, in der es insgesamt einen Preisrückgang bei Einfamilienhäusern zu verzeichnen gibt. Die Ursache für die Entwicklung am Wohnmarkt ist für Immobilienexperten eindeutig: "Der Bau von Infrastrukturen bei sportlichen Großevents kann durchaus zu einer allgemeinen Aufwertung der Region führen. Insbesondere Verbesserungen bei den Verkehrswegen, sowohl Straßen als auch Bahn, die der Bevölkerung einen Nutzen über das Ereignis hinaus bringen, schlagen sich in den Immobilienpreisen nieder", meint Alexander Ertler, Immobilienexperte und Geschäftsführer von IMMOBILIEN.NET.

