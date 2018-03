Ö1-Schwerpunkt anlässlich des Verdi-Wagner-Jahres 2013

Wien (OTS) - 2013 jährt sich der Geburtstag von Giuseppe Verdi und Richard Wagner zum 200., Wagners Todestag zum 130. Mal. Österreich 1 nimmt dies zum Anlass für einen ganzjährigen Programmschwerpunkt.

Richard Wagners Aufenthalte in Wien waren sowohl künstlerische Großereignisse als auch Anlässe für Klatsch und Tratsch. Aufschluss darüber, was Wagner in Wien hinterlassen hat gibt "Apropos Musik" am Montag, den 4.2. um 15.05 Uhr. Am Sonntag, den 10.2. um 19.30 Uhr beleuchtet Otto Brusatti in "Wagner '13" Voraussetzungen und Umfeld, Hochromantik und Historismus. Am Mittwoch, den 13.2., Wagners 130. Todestag, bringt "Apropos Musik" um 15.05 Uhr "Wagner bearbeitet, verfremdet, verdreht" und stellt das Projekt "wagner Dich!" vor -Ö1-Hörer/Innen komponieren "Ihren Walkürenritt". In der Reihe "Philharmonisches in Ö1" folgt um 19.30 Uhr "Der Ring ohne Worte", ein von Lorin Maazel zusammengestellter Orchesterquerschnitt aus "Der Ring des Nibelungen", aufgenommen im März 2012 in der Carnegie Hall.

"Der junge Richard Wagner" und "Der 'Anti-Wagner' Théodore Dubois" stehen in "Stimmen hören" am Donnerstag, den 14.2. um 19.30 Uhr auf dem Programm. Zu hören sind u. a. die erstmals auf CD erschienenen Frühwerke "Die Feen" und "Das Liebesverbot". In den "Passagen" ist am Montag, den 18.2. um 16.00 Uhr ein Mitschnitt der "Literarischen Soiree" zu hören: über Wagners Libretto zu "Ring des Nibelungen" und das Gesamtkunstwerk Georg Büchners diskutierten Musikwissenschaftlerin Susanne Vill, Konrad-Paul Liessmann u. a. Wagners und Verdis Verhältnis zu Giovanni Pierluigi da Palestrina beleuchtet "Apropos Musik" am Samstag, den 23.2. um 15.05 Uhr. Wagner total anders bringen die "Passagen" am Montag, den 4.3. um 16.00 Uhr mit "Klezmer reloaded", bestehend aus Maciej Golebiowski (Klarinette) und Alexander Shevchenko (Bajan), und "Strauß - Wagner - Verdi -Liszt" lautet der Titel von "Apropos Musik" am Mittwoch, den 13.3. um 15.05 Uhr.

Giuseppe Verdis "Un giorno di regno" in einem Mitschnitt aus der Mailänder Scala sendet Ö1 am Dienstag, den 12.2. um 0.08 Uhr. Unter der Leitung von Corrado Rovaris musizieren Fabio Capitanucci (Belfiore), Alfonso Antoniozzi (Kelbar), Doina Dimitriu (Marchesa di Poggio), Natalia Gavrilan (Giulietta), Massimo Giordano (Sanval), Piero Terranova (Signor la Rocca), u. a. Am Samstag, den 16.2. um 19.30 Uhr überträgt Ö1 "Rigoletto" live aus der Metropolitan Opera New York. Es dirigiert Michele Mariotti, u. a. mit Zeljko Lucic (Rigoletto), Diana Damrau (Gilda) und Piotr Beczala (Herzog von Mantua) und einen Mitschnitt aus der Wiener Staatsoper von "Simon Boccannegra" sendet Ö1 am Samstag, den 2.3. um 19.30 Uhr. Musikalische Leitung: Evelino Pidò, mit Placido Domingo (Simone Boccanegra), Maija Kovaleyska (Amelia), Michele Pertusi (Fiesco), Roberto De Biasio (Gabriele Adorno) u. a. Am Samstag, den 9.3. steht um 19.30 Uhr "Don Carlo" live aus der Metropolitan Opera New York auf dem Programm. Lorin Maazel dirigiert, mit Ramón Vargas (Don Carlo), Ferruccio Furlanetto (Philipp II), Barbara Frittoli (Elisabetta), Dmitri Hvorostovsky (Rodrigo), Anna Smirnova (Eboli), Eric Halvarson (Grande Inquisitore) u. a.

Nähere Informationen zum Programm von Österreich 1 sowie weitere Sendungen des "Verdi-Wagner-Jahres" sind aktuell abrufbar unter oe1.ORF.at.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Eva Krepelka

Tel.: 01/50101/18175

eva.krepelka @ orf.at