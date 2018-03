AMS Wien: Persönlichere Betreuung durch kleinere, aber mehr Geschäftsstellen

Zwei neue AMS-Center und fast 100 Beraterinnen und Berater zusätzlich für Wiener Jobsuchende

Wien (OTS) - Die Erneuerung der Wiener AMS-Geschäftsstellen kommt mit der Eröffnung zweier nagelneuer Häuser in eine entscheidende Phase:

Mit dem festlichen Startschuss bekommt heute auch Simmering "sein eigenes" AMS. Und am 13. Februar 2013 wird das neue Haus für Rudolfsheim-Fünfhaus feierlich eingeweiht. "Damit sind wir in der Attraktivierungsoffensive unserer Geschäftsstellen einen großen Schritt weiter - und zwar einen Schritt, der uns noch näher an unsere Kundinnen und Kunden bringt", freut sich AMS-Wien-Chefin Petra Draxl.

An den beiden Standorten sind die neuen, hohen Betreuungsstandards des Wiener Arbeitsmarktservice bereits vollständig umgesetzt:

Beratung findet ausschließlich in Einzelzimmern statt, um die Intimsphäre zu wahren. Im Erdgeschoß der lichtdurchfluteten, überschaubar gehaltenen Neubauten erwartet die Besucherinnen und Besucher eine helle Infozone mit großzügigen Selbstbedienungsangeboten. Und die Nähe zu U-Bahn, S-Bahn und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln macht den Besuch beim AMS noch bequemer.

"Die Reaktionen unserer Kundinnen und Kunden auf die neuen Häuser sind phantastisch - das bestärkt uns, diesen Weg weiterzugehen", sagt Draxl. Dazu gehören übrigens nicht nur neue Gebäude: Es werden sich bis Ende 2013 fast 100 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Anliegen der Wiener Arbeitsuchenden kümmern.

Factbox:

Neue AMS-Geschäftsstelle Hauffgasse

Adresse: 1110 Wien, Hauffgasse 28

Öffentliche Erreichbarkeit: S7, U3, 6, 69A

Zahl der Mitarbeiter/innen: 60

Neue AMS-Geschäftsstelle Johnstraße

Adresse: 1150 Wien, Johnstraße 85

Öffentliche Erreichbarkeit: U3, 49, 10A, 12A

Zahl der Mitarbeiter/innen: 50

Rückfragen & Kontakt:

AMS Wien

Mag. Sebastian Paulick

Tel.: ++43 1 87871-50114

sebastian.paulick @ ams.at