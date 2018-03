ÖAMTC: Semesterferien in Niederösterreich, Wien und Vorarlberg + Grafik

Alle Ferientermine in Österreich und den Nachbarländern sowie Verkehrsprognosen auf www.oeamtc.at/staukalender

Wien (OTS) - Mit 2. Februar beginnen die einwöchigen Semesterferien für die SchülerInnen in Niederösterreich und Wien und auch in Vorarlberg. Schulfrei haben aber auch die Kinder in den fünf deutschen Bundesländern Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie in Teilen von Tschechien. Der ÖAMTC erwartet daher speziell am Samstag sehr lebhaften Verkehr in die Skigebiete.

Autofahrer sollten sich rechtzeitig über den Straßenzustand und eventuelle Straßensperren wegen Lawinengefahr informieren. Möglichkeit dazu gibt es online unter www.oeamtc.at/verkehr. Alle Ferientermine im Jahr 2013 in Österreich und den Nachbarländern sowie Verkehrsprognosen gibt es unter www.oeamtc.at/staukalender.

Hauptreisetag Samstag

Schon am Freitagnachmittag (1. Februar) wird der Verkehr auf den Wiener Stadtausfahrten wie der Südost Tangente (A23) und den anschließenden Hauptverbindungen wie Süd Autobahn (A2) und Ost Autobahn (A4) sehr lebhaft sein.

Der Aufbruch Richtung Skigebiete wird aber vor allem am Samstag (2. Februar) erfolgen. "Sofern es keine Behinderungen durch Unfälle gibt, sollte die Reisewelle auf den Hauptstrecken in Ostösterreich ohne längere Verzögerungen rollen", meinen die Verkehrsexperten des ÖAMTC.

In Westösterreich ist hingegen auf den Zufahrten zu den Skigebieten mit Kolonnen und abschnittsweise Verzögerungen und Staus zu rechnen, hier treffen die Urlauber aus Ostösterreich auf die Urlauber aus Deutschland und auf Tagesskifahrer.

"Wer am Samstag in den Skiurlaub nach Westösterreich fährt, der sollte entweder ganz zeitig in der Früh oder erst am Nachmittag aufbrechen", raten die ÖAMTC-Verkehrsexperten. Die längsten Staus gibt es nach Erfahrungen des Clubs zwischen 9 und 16 Uhr.

Skiweltmeisterschaft in Schladming - ÖAMTC verstärkt Pannenhilfe

Von 4. - 17. Februar steht Schladming ganz im Zeichen der Skiweltmeisterschaft. Trotz des ausgeklügelten Verkehrskonzepts werden Staus und Verzögerungen im Ennstal nicht aus bleiben. Der Club ist für den Besucheransturm gut gerüstet, neben der Verstärkung der Pannenhilfe in der Obersteiermark steht auch ein ÖAMTC-Notarzthubschrauber in Schladming bereit.

Speziell auf diesen Strecken kann es zu Verzögerungen und Staubildung kommen:

Semmering Schnellstraße (S6), Niklasdorf Tunnel (Gegenverkehrsbereich)

Pyhrn Autobahn (A9), Spital am Pyhrn - Knoten Selzthal

Ennstal Straße (B320), abschnittsweise im gesamten Verlauf

West Autobahn (A1), abschnittsweise im Bereich Salzburg

Tauern Autobahn (A10), Salzburg - Anschluss Ennstal,

Inntal Autobahn (A12), zwischen Kufstein und Wiesing

Pinzgauer Straße (B311), Bischofshofen - Zell am See - Lofer

Loferer Straße (B178), Steinpass - Lofer - St. Johann - Wörgl

Pass Thurn-Straße (B161), Raum St. Johann - Kitzbühel

Eiberg Straße (B173), Kufstein - Söll

Zillertal Straße (B169), Strass - Mayrhofen

Fernpass Straße (B179), zwischen Füssen in Bayern und Nassereith

Arlberg Schnellstraße (S16), zwischen Bludenz und Landeck

Rheintal Autobahn (A14) vor dem Pfändertunnel bei Bregenz

Silvretta Straße (B188) auf der Zufahrt in den Raum Ischgl in Tirol sowie ins Montafon in Vorarlberg (L188).

Bregenzerwald Straße (L200), zwischen Mellau und Alberschwende

Bayern:

* Autobahn Salzburg - Rosenheim (A8)

* Autobahn Rosenheim - Kiefersfelden (A93)

* Autobahn München - Lindau (A96)

AVISO AN DIE REDAKTIONEN:

Übersichtsgrafik 'Staupunkte im Semesterreiseverkehr' als download unter:

http://www.oeamtc.at/mmedia/download/2013.01.29/13594594969997.pdf

(Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

SERVICE:

Informationen in Echtzeit über Verkehrslage und Straßenzustand sowie Auslastung der Parkplätze finden Sie auf der ÖAMTC-Homepage unter www.oeamtc.at/maps, www.oeamtc.at/verkehrsservice sowie in der smartphone-App des Clubs (www.oeamtc.at/apps).

Telefonische Auskünfte erhalten Sie bei der ÖAMTC-Info-Hotline unter 0810 120 120 (Tarif providerabhängig).

(Schluss)

Romana Schuster

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Medien Mobilitätsinformationen

Tel.: +43 (0)1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at