ARGE Wirtschaftsbund: Einstimmiger Beschluss gegen neue Steuern, für flexiblere Arbeitszeit und Impulse für den Standort

Mitterlehner: Von Arbeitszeitflexibilisierung profitieren Arbeitnehmer und Standort - Haubner: Verkrustetes Arbeitsrecht ist Wirtschaftshemmschuh

Wien, 30. Jänner 2013 (OTS/Text) - "Erstens: Keine neuen Steuern und Belastungen, vor allem für die österreichischen Unternehmern. Zweitens: Impulse statt Bürokratie. Und drittens: Umsetzung eines flexibleren Arbeitszeitrechts", nennt der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner, die drei Schwerpunkte des Beschlusses, der im Rahmen der gestrigen ARGE-Wirtschaftsbund-Klausur einstimmig auf den Weg gebracht wurde. "Die Bundesminister, wie auch sämtliche ÖVP-Nationalrats-, Bundesrats- und Europaabgeordneten, die der Arbeitsgemeinschaft des Wirtschaftsbundes angehören, haben mit diesem Beschluss einmal mehr auf den Punkt gebracht, was die heimischen Unternehmen, der Arbeitsmarkt und der Wirtschaftsstandort Österreich brauchen, um auch in Zukunft erfolgreich und international wettbewerbsfähig sein zu können", betont Haubner dazu auch im heutigen "Wirtschafts Blatt". ****

"Um nachhaltig Arbeitsplätze zu sichern und zu schaffen, müssen wir dort ansetzen, wo Jobs entstehen: In den Betrieben. Mit flexibleren Gestaltungsmöglichkeiten im Arbeitsrecht können die Unternehmen sowohl den Bedürfnissen der Arbeitnehmer gerecht werden, als auch mit der internationalen Konkurrenz noch besser Schritt halten", betont Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner, der sich damit einmal mehr für eine Arbeitszeitflexibilisierung aussprach. "Das verkrustete Arbeitsrecht ist ein Wirtschaftshemmschuh, den wir den heutigen Anforderungen anpassen müssen", verdeutlicht auch Wirtschaftsbund-Generalsekretär Haubner. Als weitere wirtschaftspolitische Schwerpunkte 2013 nannte Mitterlehner bei der Klausur unter anderem die Unterstützung von Investitionen, die Erschließung neuer Zukunftsmärkte im Export, die Sicherung des Fachkräftebedarfs, eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Belebung des Gründergeists in Österreich. "Der internationale Vergleich zeigt, dass gerade junge Unternehmen mehr Risikokapital brauchen, um ihre Geschäftsmodelle erfolgreich umsetzen zu können", so Mitterlehner.

"Österreichs KMU-Steuer- und Abgabenquote liegt laut PwC-Studie bei 53,1 Prozent. Das ist Platz 147 von 185 im weltweiten Vergleich. Unter den EU-27 liegen wir bei Unternehmenssteuern und -abgaben auf Rang 22 - da müssen wir uns verbessern", so Haubner, der betont:

"Österreich ist bereits ein Hochsteuerland. Wer die Steuer- und Abgabenquote durch zusätzliche Belastungen noch anheizen will, schwächt die Unternehmen, gefährdet damit Arbeitsplätze und schadet dem Wirtschaftsstandort - das ist verantwortungslos."

Erfolgreiches Wirtschaften braucht Impulse statt Bürokratie, lautet die dritte Forderung des Wirtschaftsbundes. Denn "nicht die Politik schafft Arbeitsplätze, sondern die Betriebe. Und damit die Unternehmer das tun können, was sie am besten können - nämlich Arbeitsplätze schaffen - müssen wir sie von der überbordenden Bürokratie befreien", mahnt Haubner, der vor allem die Vereinfachung der Unternehmenssteuererklärung und des Steuersystems fordert. Als weiteren essentiellen Impuls für Wirtschaft und Wachstum nennt Haubner die Entlastung des Faktors Arbeit, und zwar durch Senkung, Vereinfachung und Zweckwidmung der Lohnnebenkosten. "Entlasten statt belasten muss unser aller Motto lauten", schließt der Wirtschaftsbund-Generalsekretär.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Wirtschaftsbund, Bundesleitung/Presse

Mag. Pia Mokros

Pressesprecherin

Tel.: +43 (0)1 5054796-13,Mobil: +43 (0)664 88424207

p.mokros @ wirtschaftsbund.at

http://www.wirtschaftsbund.at www.facebook.com/WirtschaftsbundOesterreich