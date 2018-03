Landstraße: Lippenbekenntnisse der Eleonore von Pfiff

Wien (OTS) - Einen wahrlich "pfiffigen" Star präsentiert die originelle Wiener Bühne "Letztes erfreuliches Operntheater" (3., Ungargasse 18), allseits bekannt unter der Bezeichnung "L.E.O", am Donnerstag, 31. Jänner. Um 20.00 Uhr agiert der Theaterleiter und Sänger Stefan Fleischhacker wieder einmal als Kunstpfeifer und bittet zur "öffentlichen Generalprobe" seines ersten abendfüllenden Solo-Programmes mit dem Titel "Eleonore von Pfiff (Lippenbekenntnisse einer Primadonna)". Vom schmissigen Strauß-Walzer bis zur bewegenden Opern-Arie trillert "Eleonore" in bester Alt-Wiener Varieté-Tradition einen nicht zu überhörenden Liederbogen. Begleitet wird die pfeifende "Diva" von der japanischen Pianistin Kaori Asahara. Ungeachtet der Güte der schrillen Töne kommt auch bei dieser "L.E.O."-Produktion das Lachen nie zu kurz. Karten sind zum wohlfeilen Preis von 15 Euro an der Abend-Kasse erhältlich. Auskünfte: Telefon 0680/335 47 32 bzw. E-Mail karten @ theaterleo.at.

Die offizielle "Gala-Premiere" der neuen "Eleonore von Pfiff"-Revue soll in der zweiten Februar-Hälfte im "Volksliedwerk" in Ottakring stattfinden (Infos dazu: Telefon 416 23 66, E-Mail office @ wvlw.at). In der "L.E.O."-Heimstätte in der Ungargasse 18 erlebt das Publikum im Februar an zwei Abenden eine neue "Nabucco"-Produktion und elf Veranstaltungen im Zuge des "3. Jüdischen Musik-Kabarett-Festivals", darunter die Lesung "Der Feldherrenhügel" und das Konzert "Bei mir bist Du scheen". Detaillierte Angaben (alle Termine, Programm-Beschreibungen, Mitwirkende, Preise, etc.) werden durch die "L.E.O."-Leitung im Internet veröffentlicht: www.theaterleo.at. (Schluss) enz

