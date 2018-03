Bezirksmuseum 21: 6 Kultur-Termine und 1 Ausstellung

Wien (OTS) - Im Februar finden im Rahmen der Reihe "Kultur im Schlössl" in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) sechs Kultur-Termine statt. Darüber hinaus ist noch bis Dienstag, 12. Februar, die Ausstellung "25 Jahre Urli, Urli" (Jubiläum der Jedlersdorfer Faschingsgilde) zu besichtigen. Am Freitag, 1. Februar, steht ein "Konzertabend mit Ciclo Gigli" auf dem Programm. Ab 19.00 Uhr wird ein Melodienreigen für Freunde der Oper und Operette dargeboten (künstlerische Leitung:

Kya Choi). Eintritt: Spende. Das Kammermusik-Projekt "Transdanube 2012/13" wird am Samstag, 2. Februar, mit dem dritten Konzert (Motto:

"Musique francaise") fortgeführt. Ab 19.30 Uhr tragen Gabriella Tamar Kopias (Flöte) und Gregor Urban (Flügel) berührende Werke von Tondichtern wie Debussy und Franck vor. Eintritt: 15 Euro (Ermäßigung: 8 Euro). Jeweils am Sonntag (9.30 bis 12.30 Uhr) und am Dienstag (15.00 bis 18.00 Uhr) wird in der "Urli, Urli"-Schau ein Rückblick auf 25 närrische Jahre in Jedlersdorf gezeigt. Von der Uniform der Faschingsgarde bis zum Narrenorden kann man bei freiem Eintritt eine Vielzahl einschlägiger Exponate sehen. Auskünfte zu allen Veranstaltungen: Telefon 0664/55 66 973 bzw. Telefon 270 51 94 (tlw. Anrufbeantworter).

Nicht versäumen: "Fasching mit Bläserquintett" am 18.2.

Mit dem Konzert "Fasching mit Bläserquintett" geht der beliebte Zyklus "Musik aus Geschichte und Gegenwart" des Vereins "Wiener Instrumentalsolisten" am Montag, 18. Februar, weiter. Um 19.30 Uhr beginnt der Bläser-Abend im Floridsdorfer Bezirksmuseum. Rudolf Gindlhumer (Flöte), Claudia Kefer-Gindlhumer (Oboe), Reinhard Wieser (Klarinette), Josef Reif (Horn) und Michael Zottl (Fagott) interpretieren Werke von Strauß, Greaves und anderen Tondichtern. Eintritt: 14 Euro. Für Mittwoch, 20. Februar, hat sich die Formation "Elschi & Salon Virtuosen" angesagt. Die Unterhalter verbreiten ab 19.00 Uhr gute Laune und agieren getreu ihrer Devise "Leichte Muse auf höchstem künstlerischen Niveau". Für Schmankerln aus der Welt der Operette, in Kombination mit Tanz und Kabarett, entrichtet jeder Besucher ein Eintrittsgeld in der Höhe von 10 Euro.

Kinder im Alter bis zu 9 Jahren haben bei einem "Interaktiven Mitmachkonzert" am Samstag, 23. Februar, ab 10.00 Uhr, in den Museumsräumen im "Mautner Schlössl" garantiert Spaß. Unter dem gar nicht so frostigen Motto "!Klassik Cool! Eiszeit!" bringen bewährte Tonkünstler dem Nachwuchs die klassische Musik näher. Karten: 5 Euro (Kinder) bzw. 7 Euro (Begleitpersonen). Auch die Erwachsenen erwartet am Samstag, 23. Februar, ein Ohrenschmaus: Ab 19.00 Uhr präsentiert das Ensemble "Singing Dream Team" das feine Musik-Programm "Heiteres aus aller Welt". Margit Pregler (Sopran), Regina Pawelka (Alt), Roman Teodorowicz (Klavier) und andere Akteure erfreuen die Zuhörerschaft mit "Klassik, Musical und Popsongs rund um den Globus". Dafür zahlt jeder Besucher 12 Euro als "Musikbeitrag". Mehr Informationen über Kultur-Termine im Museum in der Prager Straße 33 fordern Interessierte via E-Mail beim ehrenamtlichen Bezirkshistoriker-Team an: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

