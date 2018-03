Burgenland - Windmodellregion Europas

Einladung zur gemeinsamen Pressekonferenz von ENERCON, Land Burgenland, Energie Burgenland und der IG Windkraft

St. Pölten (OTS) -

ENERCON stellt sein größtes Werk für Betontürme außerhalb Deutschlands vor

Im Rahmen der weltweit bedeutendsten Windenergieveranstaltung EWEA 2013, laden ENERCON, das Land Burgenland, die Energie Burgenland und die IG Windkraft gemeinsam zu einer Pressefahrt durch das Burgenland und zu einer Pressekonferenz im größten Werk ENERCONs für Betontürme für Windenergieanlagen außerhalb Deutschlands ein. Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl hat das Jahr 2013 zum "Jahr der Energiewende" im Burgenland ausgerufen. Das Burgenland wird als erste europäische Region stromautark durch Windkraft und hat diese Vorzeigeposition durch konsequenten Ausbau der Windenergieanlagen erreicht. Im Zuge der Pressefahrt wird die vorbildliche Windenergienutzung des Burgenlandes vorgestellt. Mitte des Jahres wird das Burgenland energieautark sein und mehr Windstrom erzeugen, als im gesamten Bundesland verbraucht wird. Bereits während der Busfahrt werden Kurzpräsentationen einen ersten Eindruck über diese europäische Windmodellregion geben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit einen Blick in eine der weltweit leistungsstärksten Windkraftanlagen, der E-126, zu werfen.

Im Anschluss an die Pressekonferenz lädt ENERCON zu einem Rundgang durch das neu eröffnete Turmwerk in Zurndorf ein.

Ablauf Dienstag, 5. Februar 2013 *8:00 Abfahrt von der Messe Wien *9:00 Ankunft bei den Windenergieanlagen E-126 *9:15 Abfahrt von den Windenergieanlagen E-126 *9:45 Pressekonferenz bei der ENERCON-Turmproduktionsstätte in Zurndorf *10:45 Tour durch die Fabrik *11:45 Abfahrt von der ENERCON-Turmproduktionsstätte *12:30 Ankunft bei der Messe Wien

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung: *Hans Niessl, Landeshauptmann des Burgenlandes *Hans-Dieter Kettwig, ENERCON Geschäftsführer *Michael Gerbavsits, Vorstandssprecher der Energie Burgenland *Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft

Link zum Anfahrtsplan zum Turmwerk von ENERCON

http://www.igwindkraft.at/?mdoc_id=1017094

Mit der Bitte um Rückmeldung, ob Sie teilnehmen, verbleiben wir

mit freundlichen Grüßen

IG Windkraft Österreich

Rückfragen & Kontakt:

IG Windkraft

Mag. Martin Fliegenschnee-Jaksch

Tel.: Mobil: 0699 / 188 77 855

m.fliegenschnee @ igwindkraft.at

http://www.igwindkraft.at