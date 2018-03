Der neue Frauenbildungskalender ist da

Aktuelle Bildungsangebote im Frühjahr 2013 für Frauen und Mädchen

Bregenz (OTS/VLK) - Die Frühjahrsausgabe des Frauenbildungskalenders ist erschienen. Das Frauenreferat der Vorarlberger Landesregierung, die ARGE Vorarlberger Erwachsenenbildung und weitere Frauen- und Mädcheneinrichtungen haben darin die aktuellen Angebote zur Fort- und Weiterbildung für Frauen im Zeitraum Jänner bis August 2013 zusammengestellt.

"Der zweimal im Jahr erscheinende Kalender bietet viel Information im handlichen Format und ist dadurch längst zu einem gefragten Begleiter für Frauen geworden. Die Vielfalt der Bildungsangebote für Mädchen und Frauen in Vorarlberg wird darin sichtbar. Das ist ein wichtiger Beitrag zum lebensbegleitenden Lernen", sagt Landesrätin Greti Schmid.

Der Frauenbildungskalender informiert in kompakter Form, was es an Bildungs- und Beratungsmöglichkeiten gibt - berufsbezogene Angebote ebenso wie allgemeine, etwa in den Bereichen Kreativität, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung. Die für die verschiedenen Angebote zuständigen Einrichtungen und Expertinnen sind mit Kontaktadressen aufgelistet.

Die gedruckte Ausgabe des Frauenbildungskalenders Frühjahr 2013 kann ab sofort kostenlos im Frauenreferat der Vorarlberger Landesregierung unter der Telefonnummer 05574/511-24136 oder per E-Mail frauen @ vorarlberg.at bestellt werden. Auf www.vorarlberg.at/frauen gibt es den Kalender zum Download.

