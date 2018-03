Bilanz 2012: ebswien hauptkläranlage erneut mit Spitzenwerten

Reinigungsleistung lag bei mehr als 98 Prozent - Energieverbrauch von 57 Gigawattstunden

Wien (OTS) - Mehr als 191 Milliarden Liter Abwasser gelangten im Jahr 2012 über das Kanalnetz in die ebswien hauptkläranlage in Simmering, pro Sekunde also mehr als 6.000 Liter. Die mittlere Reinigungsleistung der Hauptkläranlage lag bei mehr als 98 Prozent (bezogen auf die biologische Schmutzfracht) und übertraf den gesetzlich geforderten Wert von 95 Prozent damit deutlich. "Die ebswien hauptkläranlage legt Jahr für Jahr Spitzenwerte bei der Abwasserreinigung vor", zeigt sich Umweltstadträtin Ulli Sima erfreut: "Dahinter steckt sehr viel Arbeit, 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr. Die 165 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der ebswien leisten einen enorm wichtigen Beitrag zur Reinhaltung unserer Gewässer und damit zur Lebensqualität in Wien."

Entlastung der Donau

In der mechanischen Reinigungsstufe der Hauptkläranlage wurden im Jahr 2012 mehr als 6.500 Tonnen Feststoffe (Schotterfang-, Rechen-und Sandfanggut) aus dem Abwasser geholt, pro Tag also rund 17.900 Kilogramm.

In den daran anschließenden beiden biologischen Reinigungsstufen wurden im Vorjahr 27.010 Tonnen Kohlenstoff (74.000 Kilogramm pro Tag), 8.564 Tonnen Stickstoff (23.460 Kilogramm pro Tag) und 1.314 Tonnen Phosphor (3.600 Kilogramm pro Tag) aus dem Abwasser der Wienerinnen und Wiener entfernt. "Wir ersparen der Donau täglich mehr als 100.000 Kilogramm an Schmutzstoffen", betont ebswien-Generaldirektor Christian Gantner, "ohne unsere Arbeit wäre sie in ökologischer und hygienischer Hinsicht erheblich belastet."

Energiebedarf von 38 Minuten TV-Konsum täglich

Abwasserreinigung braucht Strom, größter "Energiefresser" beim 20 Stunden dauernden Reinigungsprozess ist die "Belüftung" in den Belebungsbecken, also die Versorgung der Trillionen von Mikroorganismen, die für den Schadstoffabbau sorgen, mit Sauerstoff. Die ebswien setzt seit Jahren auf die Steigerung der Energieeffizienz der Anlage und den Einsatz erneuerbarer Energieträger. Und das erfolgreich: Der Strombedarf der Hauptkläranlage konnte bereits um 11 Prozent reduziert bzw. durch erneuerbare Energieträger ersetzt werden.

Die eingesetzte Energiemenge pro Einwohner entsprach im Jahr 2012 dem Stromverbrauch, der anfällt, wenn jede Wienerin und jeder Wiener 38 Minuten lang täglich einen Fernseher einschalten (bei einer Leistung des TV-Geräts von 140 Watt). Aber die Menge macht's: So verbrauchte die ebswien im Vorjahr für die Abwasserreinigung auf höchstem Niveau 57.089 Megawattstunden an Energie, das entspricht einem knappen Prozent des Gesamtstrombedarfs in Wien.

Energieautarke Abwasserreinigung ab 2020

"EOS - Energieoptimierung Schlammbehandlung" heißt das bedeutendste Projekt der ebswien hauptkläranlage im Energiebereich, für das die Vorarbeiten schon auf Hochtouren laufen. Klärschlamm bleibt in erheblichen Mengen als "Restprodukt" des Reinigungsprozesses übrig, im Jahr 2012 insgesamt 2.035.877 Tonnen Dünnschlamm bzw. 61.157 Tonnen voreingedickter Klärschlamm. Im Werk Simmeringer Haide der Wien Energie Fernwärme entsteht daraus derzeit bei der thermischen Verwertung Fernwärme. In Zukunft wird der Klärschlamm direkt auf dem Anlagengelände zur Energieproduktion genutzt: Das in sechs jeweils 35 Meter hohen Faultürmen daraus entstehende Klärgas wird in einem Blockheizkraftwerk in Strom und Wärme umgewandelt werden. Die neue Schlammbehandlungsanlage wird ab 2015 in sechsjähriger Bauzeit bei voller Aufrechterhaltung des Betriebs errichtet. "Ab 2020 können wir den Energiebedarf der Anlage selbst aus dieser erneuerbaren Energiequelle decken", so ebswien-Chef Gantner, "damit senken wir den Ausstoß an CO2-Äquivalenten um 40.000 Tonnen pro Jahr. Ein wichtiger Beitrag zur Erreichung der Wiener Klimaschutzziele."

Zahlen 2012

Zulauf:

o 191.396.000 m3, das entspricht

o 524.372.600 Liter pro Tag bzw.

o 6.069 Liter pro Sekunde.

Mechanische Reinigung:

o Schotterfanggut: 628 t

o Rechengut: 4.590 t

o Sandfanggut: 1.311 t

Biologische Reinigung:

o Kohlenstoff: 27.010 t

o Stickstoff: 8.564 t

o Phosphor: 1.314 t

Klärschlamm:

o Dünnschlamm: 2.035.877 m3

o Trockensubstanz: 61.157 m3

Energieverbrauch:

o 57.089 MWh

"Wir klären alles"

"Wir klären alles" lautet das Motto der ebswien hauptkläranlage, in der in Simmering die gesamten Abwässer der Wienerinnen und Wiener 24 Stunden täglich und 365 Tage im Jahr gereinigt werden. Nach der mechanischen Reinigung nimmt sich die ebswien hauptkläranlage in den beiden biologischen Reinigungsstufen die Natur zum Vorbild. Und sorgt dafür, dass die Donau blau bleibt: Sie verlässt Wien in derselben guten Qualität, in der sie in die Stadt gekommen ist.

